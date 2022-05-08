Жоаозиньо рассказал, почему «Сочи» хорошо играет против топ-клубов РПЛ

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал победу над ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Отличные эмоции после победы над ЦСКА. Почему так хорошо играем против топ-клубов? Потому что мы — команда, в раздевалке атмосфера супер. Все вместе идём к нашим целям», — цитирует Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

Бразильский хавбек также подчеркнул, что футболистам «Сочи» стоит уже забыть о победе над армейцами и начать думать о матче 29-го тура с «Нижним Новгородом».

«Обойдём ли мы «Динамо»? Давай дождёмся конца сезона, осталось всего два тура», — заключил Жоаозиньо.

«Сочи» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Команда Владимира Федотова (52 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, уступая идущему на второй позиции «Динамо» (52) лишь по дополнительным показателям. Армейский клуб (47) находится на четвёртой строчке.

Ранее главный тренер «Сочи» Федотов прокомментировал победу над ЦСКА.