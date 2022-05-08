Тороп — о дебютном матче в РПЛ: Акинфеев перед игрой объяснил тактические моменты

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп поделился впечатлениями от дебюта в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мне сказали где-то за день до матча, что, возможно, могу выйти. В первую очередь надо было справиться с волнением. Вроде не было с этим проблем», — приводит слова Торопа пресс-служба ЦСКА.

Как отметил голкипер, перед любой игрой всегда есть волнение и это нормально, поскольку означает, что он будет максимально собран. Тороп добавил, что в матче с «Сочи» сделал всё, что мог.

«Акинфеев перед игрой просил выглядеть уверенно, объяснил некоторые тактические моменты и пожелал удачи. Игорь сказал, что всё будет хорошо и что просто надо показать свою игру», — заключил вратарь.

Тороп занял место в воротах вместо Игоря Акинфеева, который пропустил встречу из-за травмы, полученной в игре с «Ахматом».

Столичный клуб уступил «Сочи» со счётом 0:1. Армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков.

Ранее бывший игрок армейцев Андрей Соломатин высказался о дебюте 18-летнего вратаря ЦСКА Торопа в РПЛ.