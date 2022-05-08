Соломатин высказался о дебюте 18-летнего вратаря ЦСКА Торопа в РПЛ
- РИА Новости
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«Мне показалось, что он достаточно уверенно стоял, даже в эпизоде с отменённым голом. Не обладая большой игровой практикой, в остальных моментах он вроде бы сыграл надёжно. Естественно, и стадион его поддерживал, как и всю команду», — цитирует Соломатина «Чемпионат».
Тороп вышел в стартовом составе армейцев в матче 28-го тура РПЛ с «Сочи». Акинфеев пропустил встречу из-за травмы, полученной в игре с «Ахматом».
Столичный клуб уступил «Сочи» со счётом 0:1. Армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков.
Ранее защитник московского клуба Марио Фернандес извинился перед болельщиками за игру ЦСКА в матче с «Сочи».