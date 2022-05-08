Фернандес извинился перед болельщиками за игру ЦСКА

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Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился эмоциями после домашнего поражения от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас мы все переживаем очень сложный период. Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками. Команда играет из рук вон плохо», — цитирует Фернандеса пресс-служба красно-синих. 

Он отметил, что футболисты прилагают все усилия для выхода из кризиса и хотят сделать всё, чтобы команда преодолела спад как можно быстрее.

«Благодарим наших болельщиков за постоянную и неустанную поддержку. ЦСКА всегда будет первым!» — добавил Фернандес.

ЦСКА проиграл «Сочи» со счётом 0:1. Подопечные Алексея Березуцкого занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков.

Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов выразил мнение, что его команда обыграла армейцев за счёт мастерства и характера.

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