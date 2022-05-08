Борис Ротенберг — о слухах про «Спартак»: Федотов будет руководить «Сочи» в сезоне-2022/23

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Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал слухи о возможном переходе главного тренера команды Владимира Федотова на работу в московский «Спартак».
Борис Ротенберг — о слухах про «Спартак»: Федотов будет руководить «Сочи» в сезоне-2022/23
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Это какой-то вброс. Сейчас много чего будут говорить, не обращайте ни на что внимание. Федотов останется в «Сочи» на следующий сезон», — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что Федотов является главным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» в случае ухода Паоло Ваноли в конце сезона.

Федотов возглавил «Сочи» в январе 2020 года. Контракт тренера истекает в конце сезона.  

«Сочи» (52 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» (37) поднялся на девятую строчку.

Ранее Федотов прокомментировал новость о возможном назначении в столичный «Спартак».

 

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