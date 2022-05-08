Ветеран ЦСКА Пономарёв: Березуцкие не готовы тренировать армейский клуб

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Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера армейского клуба.
Ветеран ЦСКА Пономарёв: Березуцкие не готовы тренировать армейский клуб
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я и раньше говорил, что братьям рано тренировать ЦСКА. Они не готовы психологически, не готовы к требованиям такого клуба. У Березуцких уже какая-то обречённость, они не заряжены на игру. Нельзя флегматично сидеть на скамейке и наблюдать за игрой», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Ветеран армейцев также подчеркнул, что поддержит решение руководства клуба об изменениях в тренерском штабе ЦСКА. При этом он затруднился назвать кандидатуру на пост главного тренера столичной команды.

ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ проиграл «Сочи» со счётом 0:1. Армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков.

Ранее бразильский защитник московского ЦСКА Бруно Фукс рассказал о своём будущем в армейском клубе.

 

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