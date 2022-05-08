Экс-чемпион мира Дрозд: Бивол проявил железную дисциплину в поединке с Альваресом

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Экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд считает, что россиянин Дмитрий Бивол одержал заслуженную победу в титульном поединке WBA с мексиканцем Саулем Альвересом.
Экс-чемпион мира Дрозд: Бивол проявил железную дисциплину в поединке с Альваресом
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Мы знали, что технический арсенал и школа у Бивола очень высокие. Он проявил железную дисциплину и не отошёл от тактического плана, выглядел крупнее, мощнее и мастеровитее», — приводит слова Дрозда РИА Новости.

По его словам, тренеры Бивола тактически правильно выстроили бой. Вместе с тем Дрозд считает, что Альварес плохо подготовился к поединку. Мексиканец практически весь бой беспомощно защищался у канатов.

«Альварес в Бивола по большому счёту так ни разу и не попал. Счёт 115:113 соответствует действительности? Нет, Альвареса тянули за уши, реальнее был бы 117:111. Отдал бы ему два раунда, не больше», — заключил Дрозд.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее Эдди Хирн, промоутер Альвареса, прокомментировал победу Бивола.

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