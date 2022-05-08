Промоутер Альвареса: Бивол идеально провёл поединок

Эдди Хирн, промоутер мексиканского боксёра Сауля Альвареса, прокомментировал победу Дмитрия Бивола в титульном поединке Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

«Это было идеальное выступление. Для меня Дмитрий выиграл бой. Думаю ли я, что Альварес был не в своей лучшей форме сегодня? Я думаю, что этот вечер принадлежит Биволу. Но всё равно его победа вызывает большой шок», — цитирует Хирна Talk Sport в Twitter.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на победу Бивола над Альваресом.