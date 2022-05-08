В Госдуме отметили профессионализм Бивола в бою с Альваресом

Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог отреагировал на победу Дмитрия Бивола над Канело Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе.

«Лично для меня победа Дмитрия — не сенсация, это закономерный результат. Многие западные эксперты говорили, что Дмитрий — достаточно сложный боксёр, и отмечали, что Альваресу надо отдать должное, он не ищет лёгких путей», — приводит слова Пирога «Спорт-Экспресс».

Депутат также подчеркнул, что Бивол в бою с Альваресом не гонялся за тем, чтобы эффектно выглядеть, а совершал работу, которая была необходима для результата.

«Таким образом, он очень быстро выровнял картину боя и сделал так, что Альварес выглядел в разы хуже, чем мог бы выглядеть. А это высокий показатель профессионализма, когда боксёр может нивелировать сильные стороны соперника, и Дмитрию это удалось», — заключил Пирог.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на победу Бивола над Альваресом.