Шатов — о поражении «Урала» от «Спартака»: мы не выглядели блекло или плохо

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Полузащитник «Урала» Олег Шатов рассказал о готовности екатеринбургской команды к матчу 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Шатов — о поражении «Урала» от «Спартака»: мы не выглядели блекло или плохо
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«В атаке где-то что-то получалось местами — не скажу, что мы выглядели блекло или плохо, но все вместе допустили в обороне ошибки, которые «Спартак» не простил», — приводит слова Шатова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что футболисты «Урала» старались показать качественную игру в атаке и надёжную в обороне. 

«Урал» в домашнем матче уступил «Спартаку» со счётом 1:3.

Екатеринбургская команда с 27 очками находится на 14-м месте в турнирной таблице. Московский клуб (37 очков) поднялся на девятую строчку.

Ранее защитник «Урала» Лео Гогличидзе призвал не винить во всех неудачах судей РПЛ.

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