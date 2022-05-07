Защитник «Урала» Гогличидзе заступился за судей РПЛ

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе призвал не винить во всех неудачах судей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С одной стороны, и у судей есть над чем поработать, с другой — ошибки тоже часть футбола, они всегда были и будут. Я бы во всём судей не винил, они же люди, а не роботы. И не козлы. Ошибаются все, обвинять кого-то не стоит. Да, у нас отняли очки, но если бы поставили пенальти — его надо было бы ещё забить», — приводит слова Гогличидзе «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что никто не безгрешен. При этом Гогличидзе выразил недоумение в отношении работы главных судей, которые в окружении большого количества помощников умудряются принимать ошибочные решения.

В матче 23-го тура РПЛ, в котором «Урал» встречался с ЦСКА (2:2), игрок красно-синих Егор Ушаков проиграл позицию в единоборстве с Гогличидзе и совершил фол по неосторожности, подбив сзади его левую ногу в момент, когда тот пытался нанести удар по воротам армейцев.

Арбитр встречи Игорь Панин не назначил пенальти. Позже Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала это решение ошибочным.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поддержал высказывания гражданской супруги владельца московского клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой о судействе в РПЛ.