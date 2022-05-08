Тищенко считает, что Бивол одержал заслуженную победу над Альваресом

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко прокомментировал победу россиянина Дмитрия Бивола в титульном поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Дмитрия Бивола поздравляю с победой. Он действительно был сегодня лучше, и очень сложно было бы не отдать ему победу в таком поединке», — приводит слова Тищенко «Чемпионат».

По его мнению, Альварес недооценил Бивола. Тищенко считает, что российский боксёр гораздо лучше был подготовлен к поединку.

«Не знаю, что будет и какие бои его ждут. Думаю, что Бивол — Бетербиев — это сейчас самый крутой бой для России, если Бетербиев выиграет у Смита», — заключил Тищенко.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее сообщалось, что Бивол получит самый большой гонорар в карьере за победу над Альваресом.