Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Флориду» в матче плей-офф НХЛ
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Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:1.
В составе «Кэпиталз» отличились Ти Джей Оши, Маркус Юханссон, Тревор ван Римсдайк, Александр Овечкин, Джон Карлсон и Гарнет Хэтэуэй. У гостей единственную шайбу забросил Джонатан Юбердо.
Кроме того, Овечкин отметился результативной передачей.
Таким образом, «Вашингтон» снова вышел вперёд в серии — 2-1. Следующая игра между командами состоится 10 мая.
Ранее сообщалось, что Овечкин обошёл Фила Эспозито в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ.