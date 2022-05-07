Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Флориду» в матче плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:1.

В составе «Кэпиталз» отличились Ти Джей Оши, Маркус Юханссон, Тревор ван Римсдайк, Александр Овечкин, Джон Карлсон и Гарнет Хэтэуэй. У гостей единственную шайбу забросил Джонатан Юбердо.

Кроме того, Овечкин отметился результативной передачей.

Таким образом, «Вашингтон» снова вышел вперёд в серии — 2-1. Следующая игра между командами состоится 10 мая.

Ранее сообщалось, что Овечкин обошёл Фила Эспозито в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ.