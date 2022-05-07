Овечкин обошёл Эспозито в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ
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В концовке первого периода матча серии плей-офф с «Флорида Пантерз» Овечкин отметился результативной передачей. Теперь на его счету 137 очков в Кубке Стэнли (61 гол + 76 ассистов) за карьеру. По этому показателю он обошёл легендарного канадца Фила Эспозито.
Следующей целью россиянина является Жак Лемер, у которого 139 (61+78) очков.
Ранее вратарь «Флориды» Сергей Бобровский высказался о провокациях Овечкина в матчах серии плей-офф НХЛ.