Овечкин обошёл Эспозито в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 38-е место по количеству очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин обошёл Эспозито в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Alex Brandon

В концовке первого периода матча серии плей-офф с «Флорида Пантерз» Овечкин отметился результативной передачей. Теперь на его счету 137 очков в Кубке Стэнли (61 гол + 76 ассистов) за карьеру. По этому показателю он обошёл легендарного канадца Фила Эспозито.

Следующей целью россиянина является Жак Лемер, у которого 139 (61+78) очков. 

Ранее вратарь «Флориды» Сергей Бобровский высказался о провокациях Овечкина в матчах серии плей-офф НХЛ.

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