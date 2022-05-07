Овечкин обошёл Эспозито в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 38-е место по количеству очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В концовке первого периода матча серии плей-офф с «Флорида Пантерз» Овечкин отметился результативной передачей. Теперь на его счету 137 очков в Кубке Стэнли (61 гол + 76 ассистов) за карьеру. По этому показателю он обошёл легендарного канадца Фила Эспозито.

Следующей целью россиянина является Жак Лемер, у которого 139 (61+78) очков.

Ранее вратарь «Флориды» Сергей Бобровский высказался о провокациях Овечкина в матчах серии плей-офф НХЛ.