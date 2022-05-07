Бобровский высказался о провокациях Овечкина в матчах серии плей-офф НХЛ

Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал провокационное поведение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первых двух матчах 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я не обращаю на это внимания, стараюсь оставаться в своей зоне. Да, разговоры есть, слышу их, но не вникаю. Болтать — это не моё дело», — цитирует Бобровского журналист Дэвид Дворк в Twitter.

36-летний Овечкин на протяжении двух матчей пытался разговорами вывести Бобровского из равновесия.

Счёт в серии до четырёх побед — 1-1. Третий матч пройдёт 7 мая.

Ранее сообщалось, что дубль Ильи Михеева помог «Торонто» обыграть «Тампу» в матче плей-офф НХЛ.