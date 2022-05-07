Джокович уступил Алькарасу в полуфинале «Мастерса» в Мадриде

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Мадриде.
Джокович уступил Алькарасу в полуфинале «Мастерса» в Мадриде
  • AP
  • © Manu Fernandez

Встреча продолжалась 3 часа 35 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (5:7).

Алькарас четырежды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти. На счету Джоковича восемь эйсов, две двойные ошибки и один брейк.

Таким образом, 19-летний теннисист вышел в финал соревнований, где сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с Александром Зверевым из Германии.

Ранее Джокович рассказал, что испытывает психологические проблемы из-за депортации из Австралии.

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