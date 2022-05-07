Джокович уступил Алькарасу в полуфинале «Мастерса» в Мадриде
- AP
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Встреча продолжалась 3 часа 35 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (5:7).
Алькарас четырежды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти. На счету Джоковича восемь эйсов, две двойные ошибки и один брейк.
Таким образом, 19-летний теннисист вышел в финал соревнований, где сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с Александром Зверевым из Германии.
Ранее Джокович рассказал, что испытывает психологические проблемы из-за депортации из Австралии.