Джокович рассказал, что испытывает психологические проблемы из-за депортации из Австралии

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как на него повлияла депортация из Австралии в начале года в психологическом и эмоциональном плане.
Джокович рассказал, что испытывает психологические проблемы из-за депортации из Австралии
  • AP

«Думал, что смогу справиться с этим. Но в следующие месяцы почувствовал на себе эмоциональные и психологические отпечатки того, что там происходило. Последние несколько недель я начал немного выходить из этого, пытаться двигаться дальше и превращать это в топливо и положительную энергию», — приводит слова Джоковича Express.

По его мнению, проблемы обострились из-за того, что он никогда не сталкивался с подобными ситуациями.

16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии, куда он прибыл, чтобы выступить на Australian Open. Визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Ранее исполнительный директор Уимблдона Салли Болтон заявила, что вакцинация не будет обязательной и не помешает сыграть Джоковичу на турнире.

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