Фигурист Семененко выступит на шоу Авербуха

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и тренер Илья Авербух сообщил, что фигурист Евгений Семененко восстановился после жёсткого падения и будет участвовать в шоу.

«На моём шоу будет выступать Женя Семененко, который восстановился. С ним всё хорошо», — цитирует Авербуха Sport24.

Напомним, что 18-летний фигурист упал на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу. В итоге спортсмену диагностировали сотрясение мозга.

Ранее Авербух отреагировал на исполнение четверного тулупа чемпионкой мира в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой.