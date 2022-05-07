Лунин проведёт свой первый матч в Ла Лиге за «Реал» в игре с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что украинский вратарь Андрей Лунин дебютирует за команду в матче с «Атлетико».

«Уже завтра я окончательно подумаю о стартовом составе. Мы выберем лучшую команду, и единственное, в чём я уверен, это то, что Лунин сыграет», — цитирует Анчелотти Sport24.

Он также рассказал, что в состав не войдут Давид Алаба, Эден Азара, Гарет Бэйл и Иско.

23-летний вратарь присоединился к клубу в 2018 году. Лунин трижды выходил на поле в составе «сливочных», однако эти матчи проходили в рамках Кубка Испании.

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится 8 мая в 22:00 мск.

Ранее Анчелотти рассказал, почему Лунин не получал игрового времени.