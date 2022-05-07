Крамер продолжит тренировать олимпийского чемпиона лыжника Устюгова

Маркус Крамер заявил, что работа в сборной Италии не помешает ему тренировать олимпийского чемпиона по лыжным гонкам россиянина Сергея Устюгова.

«Я составлю для него тренировочный план, и, когда он будет за границей, надеюсь, он приедет к нам на тренировочные сборы», — цитирует 59-летнего немецкого тренера ТАСС.

Крамер работал в сборной России с сентября 2015 года. Однако в связи с событиями на Украине тренер был вынужден уехать из страны. Крамер стал главным тренером сборной Италии. Он заключил контракт на четыре года.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пожелала Крамеру удачи на посту тренера сборной Италии по лыжным гонкам