«Матч ТВ»: «Црвена Звезда» предложила Дзюбе контракт по схеме «1 + 1»

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Стало известно, какие условия «Црвена Звезда» предложила нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.
«Матч ТВ»: «Црвена Звезда» предложила Дзюбе контракт по схеме «1 + 1»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Сербский клуб предложил россиянину контракт по системе «1 + 1». То есть соглашение на один сезон с возможностью продления в зависимости от результатов и личных показателей футболиста, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, что генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич пообещал удовлетворить все запросы бывшего форварда сборной России.

33-летний форвард не планирует продлевать контракт с санкт-петербургским клубом. Срок действующего соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

В сезоне-2021/22 нападающий провёл за команду из Санкт-Петербурга 36 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду».

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