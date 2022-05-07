СЭ: Кержаков может не сыграть с «Химками»

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Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков, возможно, не сможет помочь своей команде в матче 28-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».
СЭ: Кержаков может не сыграть с «Химками»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

У 35-летнего вратаря мышечное повреждение. Он будет целенаправленно готовиться к принципиальной встрече со «Спартаком» в 29-м туре, которая состоится в Москве 15 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».

Кержаков в сезоне-2021/22 в 25 матчах за «Зенит» во всех турнирах пропустил 24 мяча, отыграв девять встреч на ноль.

Матч «Зенит» — «Химки» пройдёт 7 мая. Начало — в 16:30 (мск).

«Зенит» (61 очко) досрочно стал чемпионом России. «Химки» (29) идут на 12-м месте.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию о возможном переходе Дзюбы в белградскую «Црвену Звезду».

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