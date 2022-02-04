На глазах у всего мира: в Пекине проходит церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр

На Национальном стадионе в Пекине проходит церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. В полуторачасовом шоу принимают участие около 4 тыс. артистов. Сборная России, по словам президента ОКР Станислава Позднякова, представлена одной из самых больших делегаций — более 80 человек. Знаменосцами команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв. На церемонии присутствуют ряд государственных лидеров, в том числе президент России Владимир Путин. RT ведёт текстовую трансляцию.

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© Michael Madrid/USA TODAY Sports/Sipa USA