На глазах у всего мира: в Пекине проходит церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр

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Борислав Головин
На Национальном стадионе в Пекине проходит церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. В полуторачасовом шоу принимают участие около 4 тыс. артистов. Сборная России, по словам президента ОКР Станислава Позднякова, представлена одной из самых больших делегаций — более 80 человек. Знаменосцами команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв. На церемонии присутствуют ряд государственных лидеров, в том числе президент России Владимир Путин. RT ведёт текстовую трансляцию.
На глазах у всего мира: в Пекине проходит церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр
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  • © Michael Madrid/USA TODAY Sports/Sipa USA
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  • 04 февраля 2022

    Ещё одна экзотическая для зимних Игр страна появляется на параде атлетов — Саудовская Аравия. Её в одиночестве представит горнолыжник Файик Абди.

  • Спортсмены проходят по арене под 19 величайших классических композиций в современной обработке. На каждой Олимпиаде организаторы выбирают разное музыкальное сопровождение. Например, в Афинах на параде атлетов играл знаменитый диджей из Нидерландов Tiesto.

  • Как уже говорилось, участвуют в параде спортсменов и достаточно экзотичные для зимних Игр страны, например, Индия. Некоторые делегации насчитывают буквально пару человек. Нигерия вообще представлена двумя девушками: мужчин для несения флага в стране просто не нашлось.

  • Сборная Украины появилась на стадионе. Флаг страны несут олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призёр юношеских Игр в фигурном катании Александра Назарова.

  • Согласно рекомендациям МОК, практически во всех делегациях флаг несут мужчина и женщина. Так в Международном олимпийском комитете пытаются добиться гендерного равенства. Разумеется, все спортсмены вынуждены носить защитные маски с надписями «Добро пожаловать»!

  • Обратим внимание, что спортсмены появляются на стадионе под композицию Петра Ильича Чайковского! И здесь не обошлось без России.

  • Стартовал парад спортсменов! Первыми на стадионе по традиции появились атлеты из сборной Греции. Остаётся напомнить, что всего в Пекине будут представлены спортсмены из 91 страны.

  • И вот буквально из ледяной глыбы появляется на арене пять олимпийских колец! Это особенный момент на каждых Играх, и везде организаторы пытаются придумать необычный ход.

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  • Вспоминают сейчас все зимние Олимпийские игры в истории. Первые состоялись ещё в 1924 году во французском Шамони. Разумеется, нашлось место и так запомнившимся нам Играм в Сочи.

  • Состоялось торжественное поднятие флага Китая, а следом прозвучал и гимн страны «Марш добровольцев».

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