На глазах у всего мира: в Пекине проходит церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр
- Legion-Media
- © Michael Madrid/USA TODAY Sports/Sipa USA
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04 февраля 2022
Ещё одна экзотическая для зимних Игр страна появляется на параде атлетов — Саудовская Аравия. Её в одиночестве представит горнолыжник Файик Абди.
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Спортсмены проходят по арене под 19 величайших классических композиций в современной обработке. На каждой Олимпиаде организаторы выбирают разное музыкальное сопровождение. Например, в Афинах на параде атлетов играл знаменитый диджей из Нидерландов Tiesto.
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Как уже говорилось, участвуют в параде спортсменов и достаточно экзотичные для зимних Игр страны, например, Индия. Некоторые делегации насчитывают буквально пару человек. Нигерия вообще представлена двумя девушками: мужчин для несения флага в стране просто не нашлось.
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Сборная Украины появилась на стадионе. Флаг страны несут олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призёр юношеских Игр в фигурном катании Александра Назарова.
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Согласно рекомендациям МОК, практически во всех делегациях флаг несут мужчина и женщина. Так в Международном олимпийском комитете пытаются добиться гендерного равенства. Разумеется, все спортсмены вынуждены носить защитные маски с надписями «Добро пожаловать»!
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Обратим внимание, что спортсмены появляются на стадионе под композицию Петра Ильича Чайковского! И здесь не обошлось без России.
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Стартовал парад спортсменов! Первыми на стадионе по традиции появились атлеты из сборной Греции. Остаётся напомнить, что всего в Пекине будут представлены спортсмены из 91 страны.
It’s time for the Parade of Athletes. 👋— Olympics (@Olympics) February 4, 2022
#Beijing2022 welcomes competitors from 91 countries. 🌏
#StrongerTogether | #OpeningCeremonypic.twitter.com/GF2wgFwzgO
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И вот буквально из ледяной глыбы появляется на арене пять олимпийских колец! Это особенный момент на каждых Играх, и везде организаторы пытаются придумать необычный ход.
- Legion-Media
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Вспоминают сейчас все зимние Олимпийские игры в истории. Первые состоялись ещё в 1924 году во французском Шамони. Разумеется, нашлось место и так запомнившимся нам Играм в Сочи.
Frozen in time and ice! 🧊— Olympics (@Olympics) February 4, 2022
Which was your favourite edition of the Olympic Winter Games so far?#OpeningCeremony#Beijing2022pic.twitter.com/pSleXAewxI
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Состоялось торжественное поднятие флага Китая, а следом прозвучал и гимн страны «Марш добровольцев».
- Legion-Media
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