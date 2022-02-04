Кондратюк: я знаю, кто у нас лучший фигурист в России

«Я знал, что шанс выступить на Олимпиаде есть, но мне казалось, что я здесь не окажусь и уж тем более не окажусь в командном турнире. Потому что сюда попадают только лучшие, а я знаю, кто у нас лучший фигурист в стране», — цитирует Кондратюка пресс-служба МОК.
Напомним, Кондратюк по итогам короткой программы получил от судей 95,81 балла. Он занял третье место. Лидирует американец Нэйтан Чен, набрав 111,71 балла. Второй — японец Шома Уно (105,46 балла).
Ранее сборная России отправилась на церемонию открытия ОИ-2022.