Кондратюк: я знаю, кто у нас лучший фигурист в России

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Чемпион Европы и России Марк Кондратюк рассказал, что не думал о выступлении на командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Я знал, что шанс выступить на Олимпиаде есть, но мне казалось, что я здесь не окажусь и уж тем более не окажусь в командном турнире. Потому что сюда попадают только лучшие, а я знаю, кто у нас лучший фигурист в стране», — цитирует Кондратюка пресс-служба МОК.

Напомним, Кондратюк по итогам короткой программы получил от судей 95,81 балла. Он занял третье место. Лидирует американец Нэйтан Чен, набрав 111,71 балла. Второй — японец Шома Уно (105,46 балла).

Ранее сборная России отправилась на церемонию открытия ОИ-2022.