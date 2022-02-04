Драчёв раскритиковал организаторов ОИ в Пекине за условия в карантинном отеле

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о ситуации с питанием у находящейся на карантине российской биатлонистки Валерии Васнецовой.

«Это непредвиденные обстоятельства — людей закидывают на карантин. Валерия лишь озвучила то, что есть. Необходимо принимать какие-то меры организаторам. Заслуженные спортсмены из разных стран приехали выступать на Игры. Тот факт, что они попали в изолятор, — это случайность, но условия должны быть хорошие. Любой может попасть туда, никто не застрахован от этого на данный момент. Дай бог, чтобы хоть кто-то соревнования-то провёл. Условия должны быть идеальными, ни на одной Олимпиаде подобного кошмара не было. Чем хуже люди, которые находятся в карантинном отеле? Условия для людей, которые прибыли защищать честь стран, должны быть идеальными», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Васнецова пропустит начало Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус. Спортсменка находится на карантине с 1 февраля. В своём Instagram биатлонистка пожаловалась на качество еды, которое приносят спортсменам, при этом отметив, что персонал и представители СМИ получают нормальное питание.

Ранее Васильев высказался о жалобах Васнецовой.