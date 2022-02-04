Васильев — о жалобах Васнецовой: сейчас спортсмены каждую ерунду выносят на весь свет

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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказал мнение относительно жалоб российской биатлонистки Валерии Васнецовой по поводу питания во время карантина в Олимпийской деревне.

«Я не склонен здесь искать конспирологию. Не думаю, что против нас есть какой-то заговор. Для китайцев это может быть обычная история, и они не понимают, что уровень содержания спортсменок должен быть выше. Скорее всего, на данном уровне есть недопонимание, а не то, что кто-то специально досаждает нам, не предоставляя достойных условий. С точки зрения организации питания возможна недоработка, но ни в коем случае это не является специальной акцией против Васнецовой. Отсюда и такая неприглядная картинка. Вообще, такое поведение Васнецовой — это безобразие. Я уже много раз говорил, что в современных условиях наших спортсменов необходимо учить, что можно говорить, а что нельзя. И в какой форме. А сейчас они каждую ерунду выносят на весь свет, скандал поднимается немыслимых масштабов, а потом выясняется, что история не стоит выеденного яйца. Конечно, спортсменов надо учить, как себя вести, но пока что, к сожалению, существуют пробелы в этом», — цитирует Васильева Sport24.

Васнецова пропустит начало Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус. Спортсменка находится на карантине с 1 февраля. В своём Instagram биатлонистка пожаловалась на качество еды, которое приносят спортсменам, при этом отметив, что персонал и представители СМИ получают нормальное питание.

Ранее Тихонов высказался о жалобах Васнецовой на плохое питание.