Тихонов о жалобах Васнецовой на плохое питание: я бы язык отрезал

«Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 1980 году жили в Америке как в тюрьме — и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе», — приводит слова Тихонова Sport24.
Он также подчеркнул, что со сложившейся проблемой нужно разбиратсья внутри команды, а не выносить её в интернет.
По мнению четырёхкратного олимпийского чемпиона, жалобы способны негативно сказаться на настроении всей сборной.
Ранее в СБР пообещали улучшить меню Васнецовой в карантинном отеле.