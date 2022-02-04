Тихонов о жалобах Васнецовой на плохое питание: я бы язык отрезал

|

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов жёстко высказался о жалобах российской биатлонистки Валерии Васнецовой на плохое питание в карантинном отеле на Играх в Пекине.

«Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 1980 году жили в Америке как в тюрьме — и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе», — приводит слова Тихонова Sport24.

Он также подчеркнул, что со сложившейся проблемой нужно разбиратсья внутри команды, а не выносить её в интернет.

По мнению четырёхкратного олимпийского чемпиона, жалобы способны негативно сказаться на настроении всей сборной.

Ранее в СБР пообещали улучшить меню Васнецовой в карантинном отеле.