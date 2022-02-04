Энберт: для меня Мишина и Галлямов сегодня первые

|

Серебряный призёр Игр 2018 года в Пхёнчхане Александр Энберт оценил выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе на командном турнире Олимпиады в Пекине.

«По технике Мишина и Галлямов опередили китайцев. Китайская пара оказалась на первом месте за счёт компонентов. Для меня Мишина и Галлямов сегодня первые. Две пары откатали чисто, прекрасно», — цитирует Энберта «Чемпионат».

Он добавил, что российскую и китайскую пары нельзя сравнивать, они слишком разные. По мнению Энберта, в пользу китайцев повлиял фактор домашнего турнира.

Короткую программу в соревнованиях пар выиграли китайцы Вензинг Суй и Конг Хан. Они установили мировой рекорд по баллам в короткой программе — 82,83 балла.

Российская пара заняла второе место, получив от судей 82,64 балла.

Ранее Кондратюк заявил, что знает лучшего фигуриста России.