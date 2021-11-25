Гол «Милана» в Мадриде, неудача ПСЖ в Манчестере и фиаско «Боруссии» в Лиссабоне: чем завершился 5-й тур Лиги чемпионов

«Милан» на 87-й минуте вырвал выездную победу над «Атлетико» благодаря голу дебютанта Жуниора Мессиаса. ПСЖ не сумел удержать минимальное преимущество во встрече с «Манчестер Сити» и потерпел поражение. Дортмундская «Боруссия» уступила на выезде «Спортингу» и помогла сопернику пробиться в плей-офф впервые с 2008-го. А «Шериф» разгромно проиграл «Реалу», но продолжит борьбу в Лиге Европы. Чем завершился пятый тур группового этапа Лиги чемпионов — в материале RT.

Ключевая роль Жезуса

Центрального матча игрового дня между «Манчестер Сити» и ПСЖ болельщики ждали с огромным интересом. Казалось, такая вывеска гарантирует захватывающее противостояние. Однако на деле борьбы на «Этихаде» не получилось, и хозяева спокойно взяли реванш за поражение в Париже, хотя и пропустили первыми — 2:1.

До перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы владели подавляющим преимуществом и чудом не открыли счёт. В ряде эпизодов гостей спас Кейлор Навас, а когда после выстрела Илкая Гюндогана бессилен оказался и костариканец, на помощь пришла штанга. Зато в самом начале второго тайма французский коллектив отметился абсолютно не вытекающим из логики игры голом. Быстрая контратака завершилась прострелом Лионеля Месси на Килиана Мбаппе, который отправил снаряд между ног Эдерсону.

Но стоило «горожанам» пропустить, как они моментально взвинтили обороты и добились своего. Сначала Рахим Стерлинг после прострела от лицевой и скидки Габриэла Жезуса точно пробил в ближний угол с рикошетом от штанги. Теперь нападающий с 23 голами делит третье место в списке лучших бомбардиров турнира среди англичан с Фрэнком Лэмпардом, уступая только Уэйну Руни (30) и Полу Скоулзу (24). Ну а поставил точку в матче сам бразилец. Так «Манчестер Сити» в пятый раз подряд вышел в плей-офф ЛЧ с первого места в группе. ПСЖ же обеспечил себе второе благодаря разгромному поражению «Брюгге» от «Лейпцига».

Удивительный дебют Мессиаса

«Милан» оказался в крайне непростом положении. В первых четырёх турах итальянская команда набрала всего одно очко. Но, несмотря на это, сохраняла шансы на попадание в плей-офф. Для этого необходимо было обыгрывать на выезде «Атлетико» и надеяться на осечку «Порту» в противостоянии с «Ливерпулем». Предельно мотивированные россонери с первых минут завладели инициативой, но моменты у чужих ворот создавали нечасто. После перерыва давление гостей возросло, а Стефано Пиоли бросил в бой все имеющиеся у него силы, в том числе восстановившегося от травмы 40-летнего Златана Ибрагимовича.

Но героем суждено было стать не шведскому ветерану, а скромному бразильцу Жуниору Мессиасу, который лишь в прошлом сезоне дебютировал в Серии А. В составе не хватающего звёзд с неба «Кротоне» его и заметил «Милан», взявший полузащитника в аренду. Но из-за повреждения на поле тот почти не появлялся. Однако в Мадриде штаб выпустил и его. И латиноамериканец в первой же встрече в главном еврокубке на 87-й минуте отметился ключевым голом. После подачи с фланга он отправил мяч в сетку головой. Празднуя взятие ворот, Мессиас с трудом сдерживал слёзы, ведь всего два года назад он играл в третьем по силе итальянском дивизионе и даже не помышлял о Лиге чемпионов.

В параллельной встрече «Порту» ожидаемо уступил «Ливерпулю» — 0:2. Таким образом, за тур до финиша в квартете B на второе место претендует португальский коллектив, имеющий в активе пять очков, и «Милан» с «Атлетико», набравшие по четыре балла. Причём россонери предстоит принять немотивированную английскую команду, а «Порту» — гранда из Мадрида.

Бомбардирские рекорды Аллера

Помимо «Ливерпуля» и «Баварии», не знает потерь на групповом этапе «Аякс». Амстердамцы ещё после прошлого тура гарантировали себе попадание в плей-офф, а потому Эрик тен Хаг в выездной встрече с аутсайдером «Бешикташем» позволил себе оставить в запасе лучшего бомбардира команды Себастьена Аллера. Гости сразу за это поплатились. В первом тайме они никак не могли воплотить преимущество в голы. Хозяева, напротив, заработали и реализовали пенальти.

Однако появление на поле ивуарийца после перерыва моментально принесло свои плоды. За отведённые ему 45 минут форвард оформил дубль и перевернул ход противостояния. Причём оба его мяча получились рабочими. Сначала нападающий поразил пустые ворота после передачи Николаса Тальяфико, а затем с линии вратарской отправил снаряд в створ, открывшись на грани офсайда. В добавленное арбитром время джокер отличился и в третий раз, но судья на линии поднял флажок.

Попутно Аллер отметился парой статистических достижений. Например, он единственный в истории футболист, забивший девять мячей в первых пяти матчах в ЛЧ и четвёртый, кому удалось отличиться в пяти дебютных встречах главного еврокубка подряд. Себастьен догнал в гонке бомбардиров самого Роберта Левандовски.

Также в составе «Аякса» необходимо отметить Андре Онану. Камерунец отбыл девятимесячную дисквалификацию за обнаружение в его организме запрещённого препарата фуросемида и провёл первую игру с конца января.

Судьбоносный дубль Гонсалвеша

Группа С в целом подарила болельщикам немало сюрпризов. По окончании жеребьёвки многие предполагали, что первое место в ней займёт дортмундская «Боруссия». Подтвердили правильность таких прогнозов две победы на старте. Однако стоило жёлто-чёрным из-за травмы лишиться Эрлинга Холанда, как они растеряли всю свою мощь. Немецкая команда потерпела два поражения от «Аякса» с унизительным общим счётом 1:7 и была вынуждена фактически сыграть в стыке со «Спортингом» за второе место, причём на территории соперника.

Но подопечные Марко Розе не сумели собраться даже в решающий момент — 1:3. Они хотя и играли первым номером и чаще били по воротам, сами допускали судьбоносные ошибки. Например, по прошествии получаса Нико Шульц махнул мимо мяча и позволил Педру Гонсалвешу выйти один на один. А затем полузащитник воспользовался удачным отскоком от оппонента и красивым дальним ударом оформил дубль.

Если «Боруссия» потеряла лидера, то соперник, напротив, обрёл его. Без Гонсалвеша лиссабонцы не набрали ни одного очка, с ним — одержали три победы подряд. Сам он забил четыре мяча и отдал результативную передачу. Мало того, в концовке 23-летний вингер мог оформить хет-трик, но не реализовал пенальти. Впрочем, вряд ли это сильно расстроило футболистов «Спортинга», который впервые с 2008-го вышел в 1/8 финала ЛЧ. Дортмундцы же составят компанию «Зениту» в плей-офф Лиги Европы.

Очередной гол Бензема

Продолжит выступление во втором по значимости еврокубке и «Шериф». Чемпион Молдавии обеспечил себе как минимум третье место ещё до начала своего матча с «Реалом» благодаря поражению «Шахтёра» от «Интера». Но чтобы сохранить возможность продолжить борьбу в ЛЧ, требовалось вновь отбирать очки у мадридцев.

На этот раз чуда не произошло. Гости на классе забили в ворота скромного оппонента три безответных мяча. Хозяева сохраняли свои ворота в неприкосновенности на протяжении получаса, пока счёт ударом со штрафного не открыл Давид Алаба. Затем в добавленное арбитром к первому тайму время отличился Тони Кроос. А сразу после перерыва продлил результативную серию в рамках турнира Карим Бензема.

К чести тираспольцев, они не парковали «автобус» в собственной штрафной, а пытались действовать с грандом на встречных курсах и нанесли 12 ударов по воротам Тибо Куртуа. Коллектив Юрия Вернидуба вполне мог забить мяч престижа, но удача в этот вечер ему не сопутствовала. Например, Себастьян Тиль с близкой дистанции попал в штангу.

Так или иначе, «Шериф», хотя и потерпел три поражения подряд от «Интера» и «Реала» с общим счётом 2:9, проявил себя вполне достойно. Впервые в истории представитель Молдавии пробился в весеннюю стадию еврокубков. А если учесть, что тираспольцы стартовали с первого квалификационного раунда ЛЧ, это достижение весомо вдвойне.