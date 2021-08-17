Отказ от Паралимпиады, бегство футбольных чиновников и поддержка крикета: как ситуация в Афганистане сказалась на спорте

Спортсмены из Афганистана были вынуждены отказаться от участия в Паралимпийских играх в Токио после прихода к власти талибов*. Тхэквондисты Закия Худадади и Хоссейн Расули не смогли вылететь в Японию, и теперь команда впервые с 2000 года пропустит соревнования. Также в Индию попыталось бежать руководство Футбольной федерации Афганистана. Функционеры опасаются, что их подвергнут наказанию за развитие женского спорта. Об их дальнейшей судьбе пока ничего не известно. При этом в Кабуле продолжает тренировки сборная по крикету, которой моджахеды, как сообщается, намерены оказывать поддержку.

Установление власти «Талибана»* в Афганистане оказало огромное влияние на спортивную жизнь государства. Уже на следующий день после того, как Кабул перешёл в руки моджахедов, было объявлено, что страна отказывается от выступления на летних Паралимпийских играх в Токио, которые начнутся 24 августа.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Международного паралимпийского комитета Крэйг Спенс. Он заявил, что у двух афганских спортсменов, которые должны были прилететь в Японию, больше нет такой возможности.

«К сожалению, национальный паралимпийский комитет Афганистана больше не будет участвовать в Паралимпийских играх — 2020. Из-за текущей напряжённой обстановки в стране все аэропорты закрыты, и у них нет никакой возможности добраться до Токио. Мы надеемся, что команда и официальные лица находятся в безопасности и добром здравии в это тяжёлое время», — приводит слова Спенса The Japan Times.

Афганистан на Паралимпиаде должны были представлять тхэквондисты Закия Худадади и Хоссейн Расули. В Токио этот вид спорта впервые войдёт в программу главных соревнований. Худадади должна была стать первой участницей Паралимпийских игр от своей страны, которую ранее представляли только мужчины.

О том, что Афганистан не выступит в Токио, заявил также руководитель команды Ариан Садики. 12 августа он выкладывал в Twitter фотографию своей паралимпиской аккредитации, но спустя четыре дня написал, что команду не стоит ждать в Японии.

«Национальный паралимпийский комитет Афганистана мечтал принять участие в играх Токио-2020, но из-за этих прискорбных обстоятельств это практически невозможно. Молитесь за нас», — сказал Садики.

В прошлом, когда талибы захватили власть в Афганистане в первый раз, спортсмены из этой страны тоже не могли выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх. МОК наложил на команду санкции за нарушения права женщин, и она пропустила Игры в Сиднее в 2000 году. Позднее, когда режим рухнул, страна вернулась на международную спортивную арену. В 2008-м тхэквондист Рохуллах Никпаи выиграл первую для Афганистана олимпийскую бронзовую медаль, а через четыре года повторил свой успех.

Афганский футбол тоже теперь находится под угрозой. Издание Outlook India сообщило, что руководство Футбольной федерации Афганистана попросило убежище в Индии. Теперь уже бывшие функционеры опасаются, что талибы подвергнут их репрессиям за развитие в стране женского футбола.

В последнее время сборная Афганистана не имела возможности играть на своей территории из-за войны. Домашние игры в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года команда проводила в Таджикистане или Катаре. В феврале афганские футболисты снова должны собраться для участия в квалификационных матчах чемпионата Азии, но теперь сложно сказать, продолжит ли сборная выступать в сложившейся ситуации.

При этом нельзя сказать, что спортивная жизнь в Афганистане полностью исчезнет с приходом талибов. По имеющейся информации, они не будут препятствовать развитию в стране крикета. Исполнительной директор местной федерации Хамид Шинвари заявил, что новые власти хорошо относятся к этому виду спорта и будут его поддерживать.

«Талибан» любит крикет. Они поддерживали нас с самого начала. Они не вмешивались в наши дела. Я не вижу никаких вмешательств и рассчитываю на поддержку для дальнейшего развития крикета. У нас есть действующий председатель, я остаюсь исполнителем директором до дальнейшего уведомления», — цитирует Шинвари News18.

Журналисты издания отмечают, что «Талибан» повлиял на развитие крикета в Афганистане. В конце 1990-х многие жители бежали в Пакистан, где познакомились с этой игрой и затем привезли её домой. В результате Афганистан за считанные годы превратился в одного из лидеров крикета и сейчас занимает седьмое место в мировом рейтинге.

В эти дни игроки находятся на сборах в Кабуле и продолжают тренировки. Они готовятся к матчам с Пакистаном, которые пройдут с 1 по 5 сентября в Шри-Ланке. По словам Шинвари, им не грозит опасность.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.