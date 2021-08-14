В ПКР ожидают, что российские спортсмены хорошо выступят в Токио

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков выразил надежду на успешное выступление отечественных спортсменов на Паралимпийских играх в Токио.
В ПКР ожидают, что российские спортсмены хорошо выступят в Токио
  • РИА Новости

«Никогда не ставим перед ребятами конкретных задач по завоеванию золотых медалей, занять конкретное место. Всегда говорим, что они должны выступить достойно, показать свой лучший результат в честной борьбе. Вот это главное», — цитирует Рожкова РИА Новости.

Он отметил, что всегда есть определённый внутренний план, а успешное выступление на чемпионатах Европы по плаванию и лёгкой атлетике обнадёживает перед Паралимпиадой.

«Ребята выступили очень успешно, и есть определённый оптимизм, что сможем повторить результат Паралимпийских игр в Лондоне. Это будет очень хороший показатель. Главное, чтобы наши паралимпийцы в этих сложных климатических условиях и с учётом того, что были значительные ограничения в тренировках, соревновательной практике, смогли показать лучшие свои качества», — добавил Рожков.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы получат по 4 млн рублей за золото Игр в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить