Ремейк дебюта Хабиба и ручной треугольник Омари: брат Нурмагомедова и Ахмедов выиграли удушающими на UFC Fight Island 8

В Абу-Даби прошёл турнир UFC Fight Island 8. В предварительном карде свой дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате провёл Умар Нурмагомедов. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова удушающим приёмом победил Сергея Морозова и продлил беспроигрышную серию до 13 схваток. Омари Ахмедов с помощью ручного треугольника заставил сдаться Тома Бриза, а Исаак Виллануэва в эффектной манере нокаутировал Винисиуса Морейру. При этом в главное бою вечера Майкл Кьеза уверенно справился с Нилом Мэгни.

Серию турниров Абсолютного бойцовского чемпионата в Абу-Даби продолжил UFC Fight Island 8. Изначально в главном поединке вечера должны были сразиться восходящая звезда ММА Хамзат Чимаев и яркий полусредневес Леон Эдвардс, но схватка во второй раз была перенесена. Как и в первом случае, причиной стал коронавирус, не позволивший чеченскому бойцу набрать кондиции. Внимание отечественных болельщиков же было сосредоточено на выступлении россиян. В предварительном карде дебютировал двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, а в основном — бился Омари Ахмедов.

В ходе организации своего первого боя под эгидой UFC Умар столкнулся с серьёзными проблемами. В общем счёте дебют переносился трижды — в апреле помешала пандемия, в июле — смерть Абдулманапа Нурмагомедова, а в октябре — стофилококковая инфекция. За это время сменилось и три оппонента. Сначала россиянин должен был биться с американцем Хантером Азуром, затем с британцем Натаниэлем Вудом, но в итоге встретился с казахстанцем Сергеем Морозовым. Примечательно, что в своё время они тренировались вместе, в связи с чем отлично знают друг друга.

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Тем не менее, поединок был более-менее равным только в первые полторы минуты. Морозов не стеснялся идти вперёд и несколько раз опасно выбросил правый оверхенд, но на этом его успехи закончились. Остаток схватки он лишь пытался выстоять в сражении с Нурмагомедовым. Умар доминировал в стойке, активно используя навыки как в боксе, так и кикбоксинге, а также регулярно проверял оппонента в борьбе. Уже в первом раунде он провёл два тейкдауна, оба раза легко пробравшись за спину, но развить успех не смог.

Вторая пятиминутка началась с неожиданного хай-кика в исполнении Нурмагомедова, чуть было не отправившего Морозова на канвас. Тот пошатнулся, но всё же выстоял, правда, уже спустя секунду пропустил очередной проход в ноги. Показалось, что казахстанец не сможет пережить добивание, но тот вновь продемонстрировал бойцовские качества. Однако Умар не ослаблял хватку и чередовал пусть не самые размашистые, но хлёсткие удары ногами с попытками тейкдаунов. В итоге, он ещё дважды пробрался в бэкмаунт (доминирующее положение сзади в партере), после чего задушил визави. Сергей боролся до конца и не стал стучать, в итоге потеряв сознание.

Умар Нурмагомедов с победы дебютировал в UFC и продлил свою беспроигрышную серию до 13 схваток. При этом свой успех он посвятил брату Хабибу, напомнив, что ровно девять лет назад тот провёл свой первый поединок в крупнейшем ММА-промоушене мира. Тогда действующий чемпион в лёгком весе взял верх над Камалом Шалорусом, использовав тот же удушающий приём сзади. С той разницей, что ему для этого потребовалось не два раунда, а три.

«Счастлив. Чувствую себя хорошо. Девять лет назад этот парень зашёл в этот ринг и так же закончил свой дебютный бой. Очень рад, что смог это повторить», — сказал Нурмагомедов-младший.

Примечательно, что помимо Умара Нурмагомедова, на UFC Fight Island 8 дебютировал ещё один родственник действующего чемпиона организации. Спустя около получаса в октагон вошёл младший брат обладателя пояса в наилегчайшем Дейвесона Фигередо — Франсиско. В отличие от россиянина, тот выступил не так ярко, хоть и сумел добиться успеха в сражении с Джеромом Риверой. Битва продлилась все три раунда, а её исход решили успешная работа бразильца в клинче и борьбе.

Фигередо провёл суммарно четыре тейкдауна и контролировал Риверу более семи минут. При этом в стойке он произвёл гораздо менее приятное впечатление и даже уступил по числу значимых ударов — 29:31. Однако даже это не помешало Франсиско оказаться впереди на карточках судей и выиграть 12-й раз в карьере.

Второе поражение подряд потерпел Зарух Адашев. В июне узбек уже на 32-й секунде уступил нокаутом Тайсону Нэму, а на этот раз не смог справиться с Су Мудаэржи. На протяжении всех 15 минут китаец контролировал ход битвы, а во втором раунде чуть было не отправил визави в нокаут. Роковым мог стать встречный левый боковой, но противник устоял.

Сильно превосходивший оппонента в антропометрии Мудаэржи здорово контролировал дистанцию и почти вдвое превзошёл Адашева по числу значимых попаданий (50:28). Судьи единогласно отдали ему победу, что продлило его удачную серию до трёх боёв. Не исключено, что именно этот успех позволит ему пробиться в топ-15 наилегчайшего веса.

Также предварительный кард запомнился досрочными победами Манон Фирот и Рики Симона, а основной начался поединком с участием ещё одного отечественного бойца. Омари Ахмедов расправился с Томом Бризом и реабилитировался за первое поражение в среднем весе. В августе россиянин не справился с экс-чемпионом дивизиона Крисом Вайдманом, что положило конец его беспроигрышной серии из шести схваток.

На этот раз Ахмедов наглядно продемонстрировал своё преимущество в борцовских навыках и грэпплинге. Что примечательно, сделал он это в дуэли с обладателем чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В первом раунде он легко перевёл Бриза на настил и применил ground and pound, на протяжении 4 минут 34 секунд избивая того на земле. В концовке россиянин немного подустал и ослабил давление, чем воспользовался британец. Тот смог реваншироваться и чуть было не поймал россиянина на удушающий сзади.

А во втором Ахмедов напомнил, что не просто так выиграл почти треть своих боёв сдачей. Бриз собственноручно инициировал переход на канвас, но очень быстро позволил сопернику оказаться в боковом контроле. Омари сполна воспользовался этим шансом и провёл ручной треугольник. Том отчаянно сопротивлялся и более 20 секунд провёл в захвате, но в итоге всё же постучал.

13-й номер рейтинга одержал четвёртую победу в среднем весе и как минимум сохранил своё место в списке сильнейших бойцов дивизиона. После окончания дуэли он поблагодарил тренеров за отличную подготовку и признался, что собирался победить именно этим приёмом.

«У меня был хороший лагерь. Был готов подраться пять раундов в таком темпе, поэтому начал агрессивно. Я по нему попал пару раз, мне показалось, он поплыл внизу. Думал добить, но не смог. Изворотливый оказался… Этот приём мы с тренером отрабатывали, наверное, раз 100. Он сказал, что я должен его так задушить», — заключил Ахмедов.

Также основная программы UFC Fight Island 8 запомнилась эффектными победами Исаака Виллануэвы и Ворли Алвеса. Американец мощнейшим правым оверхендом отправил на настил Винисиуса Морейру, а бразилец — расправился с Муниром Лаззезом. Не выступавшему больше года полусредневесу хватило всего 155 секунд, чтобы оформить нокаут и выиграть восьмую схватку в чемпионате. Решающими стали три подряд миддл-кика (удара ногой в корпус), после которых уроженец Туниса был неспособен продолжать выступление.

Главный поединок вечера хоть и не получился сугубо односторонним, но в целом прошёл под диктовку одного из соперников. Майкл Кьеза по максимуму использовал мастерство в борьбе и грэпплинге, суммарно более 15 минут находясь в доминирующей позиции в клинче или партере, а помешать ему не смогли даже серьёзные проблемы с кардио. Начиная с третьего раунда, Маверик заметно подсел, но всё равно продолжал работать первым номером. Нил Мэгни же провёл один их самых невыразительных боёв в карьере и заслуженно уступил на карточках всех троих судей — 46:49.