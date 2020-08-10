Серия из десяти побед и сравнение с Джонсом и Адесаньей: почему Усман Нурмагомедов может стать преемником Хабиба в UFC

Усман Нурмагомедов — это «лучшая версия» Хабиба Нурмагомедова. Такое заявление сделал менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Али Абдель-Азиз. По его словам, двоюродный брат россиянина владеет не только навыками борьбы, но и ударной техникой. Почему к 22-летнему спортсмену стоит присмотреться уже сейчас и когда следует ждать его дебюта в Абсолютном борцовском чемпионате — в материале RT.

Превосходство над Чимаевым и сравнение с Джонсом

В мире смешанных единоборств регулярно появляются яркие спортсмены, способные в будущем стать новыми звёздами UFC. В последнее время одним из самых обсуждаемых стал чеченец Хамзат Чимаев, в настоящее время представляющий Швецию. Атлет не только одержал две победы за десять дней и вошёл в историю Абсолютного бойцовского чемпионата, но также вызвал на бой самого Конора Макгрегора. Многие поспешили с ходу провозгласить его улучшенной версией Хабиба Нурмагомедова, но у известного менеджера Али Абдель-Азиза другое мнение на этот счёт.

По словам представителя Орла, в числе его клиентов значатся десять бойцов, сравнимых по уровню с Чимаевым. При этом Абдель-Азиз посоветовал обратить особое внимание на двоюродного брата чемпиона UFC в лёгком весе Усмана Нурмагомедова, в котором он видит продолжателя традиций его знаменитого родственника.

«Он нереально крут. Специалист по муай-тай и брат Хабиба, понимаете? Если ты одной крови с Хабибом, ты хорош в борьбе. Говорю вам, на самом деле он — улучшенная версия Хабиба. Он лучше. За ним стоит последить. У него есть ударная техника, грэпплинг, джиу-джитсу, он отлично выглядит и уверенно держится», — цитирует Абдель-Азиза BJPenn.com

Также менеджер назвал Усмана комбинацией из Хабиба, Джона Джонса и Исраэля Адесаньи и восхитился его способностью отправлять соперников в нокаут. В частности, он особо отметил его работу локтями, которая принесла успех в последних дуэлях.

Идеальный рекорд

До недавнего времени имя Усмана Нурмагомедова звучало исключительно в контексте его звёздного брата. Так, Хабиб неоднократно выкладывал фотографии с совместных тренировок, чем подогревал интерес к фигуре родственника. Но своими выступлениями в октагоне Усману долгое время не удавалось обратить на себя внимание. Безусловно, причиной тому были не самые крупные площадки и относительно низкий уровень оппозиции. Вплоть до ноября 2019-го он ни разу не встречался с противниками, имеющими хотя бы в три раза больше побед, чем поражений. Первым стал украинец Роман Головинов (9-3), а за ним последовал и соотечественник Руслан Туяков (4-0).

Тем не менее внимание публики к Усману привлёк его триумф в битве с джорнименом Джерри Кварнстрёмом. На момент схватки финн имел в своём активе 15 побед при 14 поражениях и ожидаемо не смог составить конкуренцию молодому таланту. Впечатление на фанатов произвела та лёгкость, с которой он сокрушил 39-летнего бойца. Сначала он не оставил ему шансов в стойке, после чего добил в партере, продлив беспроигрышную серию до десяти поединков.

В этом плане между Хабибом и Усманом прослеживается сходство. Как и старший брат, Усман не форсирует свой переход на высокий уровень и планомерно идёт к подписанию контракта с крупнейшим ММА-промоушеном планеты. Достаточно вспомнить, что в своё время Орёл действовал схожим образом. На протяжении более трёх лет он закалялся в региональных организациях и лишь после 16 успешных боёв решил попробовать себя на высочайшем уровне.

Если верить словам Хабиба, дебют Усмана в UFC должен состояться до конца 2021-го. Между тем боец уже выразил намерение провести очередной поединок осенью.

«Спасибо всем за поздравления. Психологически сложный бой для меня в связи с последними событиями. В течение месяца мне предложили девять разных соперников, и у каждого возникали проблемы с вылетом. Следующий мой бой пройдёт в сентябре на турнире GFC. Очень надеюсь на крепкого и сильного оппонента, я считаю, что уже готов к большим вызовам», — написал Усман в Instagram.

Яркий стиль

Абдель-Азиз справедливо заметил, что у Усмана есть преимущество перед братом, которое может позволить ему обрести популярность. В мире смешанных единоборств всегда больше почитались яркие нокаутёры, что может сыграть ему на руку. Того же Хабиба очень часто критиковали за не самую зрелищную манеру и попытки «залежать» визави в партере. Пока Нурмагомедов-младший производит впечатление спортсмена, который делает ставку на ударную технику, а тейкдауны использует как повод применить ground and pound.

Особенно стоит отметить навыки Усмана в муай-тай. Как и брат, он активно работает в клинче, но использует его не для перевода на землю, а для проведения ударов коленями и локтями. Именно это помогло ему нокаутировать Туякова. В противостоянии с Головиновым он взял верх с помощью бокса, за доли секунды прорвавшись на ближнюю дистанцию. Также нельзя не отметить его умение менять стойки, что делает его более непредсказуемым для оппонентов.

Безусловно, сравнивать его с Джонсом и Адесаньей пока рановато, но Исраэль по-настоящему блеснул лишь в 2018 году. Тогда ему было уже 29 лет. Нурмагомедову-младшему всего 22 года, поэтому его потенциал кажется безграничным.

Тренировки с Мендесом и работа с Абдель-Азизом

Залогом будущего прогресса Усмана можно считать тот факт, что он занимается в одной из сильнейших команд мира. Как и Хабиб, он тренируется под руководством легендарного Хавьера Мендеса. Достаточно отметить, что глава American Kickboxing Academy (AKA) сыграл важнейшую роль в становлении таких звёзд смешанных единоборств, как Дэниел Кормье, Кейн Веласкез и Люк Рокхолд, каждый из которых завоёвывал титул в UFC.

Безусловно, возможность заниматься бок о бок с сильнейшими бойцами планеты пойдёт Усману на пользу и позволит ему прогрессировать с удвоенной скоростью. А наличие рядом Абдель-Азиза уж точно поспособствует его популярности. Несмотря на всю неоднозначность, менеджер сделал суперзвезду из Хабиба, а теперь вполне может выбить титульный бой для Магомедшарипова. Вряд ли кто-то сомневается, что за треш-током Забита стоит именно его новоиспечённый представитель в лице Али.

А тот факт, что Абдель-Азиз уже сейчас принялся раскручивать Усмана, говорит о серьёзных ставках на бойца. Сам Хабиб признавался, что у него серьёзные планы на двоюродного брата, а теперь его уверенностью проникся и Али. В этом случае можно считать практически решённым, что атлета ждёт как минимум возможность проявить себя в крупнейшем ММА-промоушене мира.

Выступление под флагом Саудовской Аравии и победа на ЧР по ММА

Как и многие дагестанские бойцы, Усман Нурмагомедов пользуется популярностью в странах Ближнего Востока, поэтому нередко выступает на местных мероприятиях. За последние два года он дважды бился на турнире UAE Warriors в Объединённых Арабских Эмиратах, а свою третью победу одержал в Саудовской Аравии. Примечательно, что на бой в Джидде он вышел под флагом страны — организатора шоу, чем ввёл многих в заблуждение. При этом во время объявления его представили как бойца из России.

Карьере Усмана в профессионалах предшествовали его выступления в любителях. Так, Нурмагомедов-младший выступал на первенстве России 2017 года среди юниоров в возрасте от 18 до 20 лет и завоевал золото в полулёгком весе.