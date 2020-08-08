Менеджер: Усман Нурмагомедов — это лучшая версия Хабиба

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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о двоюродном брате россиянина Усмане Нурмагомедове.
Менеджер: Усман Нурмагомедов — это лучшая версия Хабиба
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«Сейчас все говорят о Чимаеве. У меня есть десяток таких Хамзатов. Вам нужно обратить внимание на парня, которого никто не знает. Это Усман Нурмагомедов — младший брат Хабиба. У него потрясающий рекорд, он настоящий убийца. На самом деле это лучшая версия Хабиба. Люди должны следить за ним. У него хорошая ударка, он умеет бороться, у него есть джиу-джитсу, у него есть всё», — цитирует Абдель-Азиза BJPenn.

На профессиональном уровне Усман Нурмагомедов одержал десять побед в десяти поединках. В настоящее время 22-летний россиянин выступает в промоушене Brave CF.

Ранее Нурмагомедов пожелал удачи своему двоюродному брату перед боем.

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