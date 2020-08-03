Жест Козакевича, пересчёт баллов в гимнастике и незасчитанный прыжок австралийца: главные скандалы Олимпиады-1980

На Олимпиаде 1980 года в Москве не обошлось без скандалов. RT вспоминает самые резонансные из них. Наиболее известен неприличный жест польского прыгуна с шестом Владислава Козакевича, за который его чуть не лишили медали. Однако были и другие неоднозначные истории, связанные в том числе с решениями судей.

Жест Козакевича в прыжках с шестом

Турнир по прыжкам с шестом 40 лет назад выиграл поляк Владислав Козакевич. Его результат 5 м 78 см стал лучшим в истории на тот момент. За олимпийское золото он боролся с соотечественником Тадеушем Слюсарским и Константином Волковым из СССР. Этот старт ознаменовался одним из наиболее резонансных скандалов не только Олимпиады, но и всего 1980 года в спорте. Реагируя на неодобрительный свист публики, отчаянно болевшей за Волкова, Козакевич не сдержался и показал трибунам неприличный жест в виде руки, полусогнутой в локте. После московских Игр благодаря прессе это движение приобрело широкую известность как «жест Козакевича».

За этот проступок спортсмена хотели лишить золотой медали. Однако польская делегация сумела убедить организаторов в том, что прыгун не хотел обидеть советский народ, а согнул руку непроизвольно из-за мышечного спазма.

«В СССР хотели, чтобы победил Волков. Поэтому, когда кто-то из соперников Константина выходил на разбег, его освистывали. Для нас это было неслыханно. И вот ситуация. Я уже выиграл золото. У меня ещё одна попытка. Иду на разбег. И эти 60 тысяч продолжают свистеть, чтобы я не прыгнул выше. Медаль уже у меня, мог сказать всем: «Поцелуйте меня в задницу». Я бы сказал, но никто бы не услышал. Поэтому показал тот жест зрителям: «Вы идиоты, которые вообще не понимают этот спорт». Я единственный человек на свете, который побил рекорд мира и которого освистали. Поэтому и показал тот жест — со злости», — рассказывал Козакевич.

Незасчитанная попытка Кэмпбелла

Другой скандал произошёл в тройном прыжке. Правда, широко известно о нём стало лишь 35 лет спустя. Как заявил весной 2015 года президент Федерации лёгкой атлетики Австралии (АА) Дэвид Грэйс, организация якобы получила научное доказательство того, что результат Яна Кэмпбелла необходимо было засчитать. В третьей попытке австралийский спортсмен приземлился между отметками олимпийского (17,39 м) и мирового (17,89 м) рекордов. Однако этот прыжок не был засчитан: судьи сочли, что перед фазой полёта Кэмпбелл нарушил правила.

По завершении соревнований в 1980 году австралийская делегация подала протест, который удовлетворён не был. В итоге потенциальный рекордсмен остался лишь пятым с результатом 16,72 м, в то время как золото досталось представителю СССР Яаку Уудмяэ (17,35 м). В 2015 году в АА представили доказательства того, что Кэмпбелл не нарушал правила, а его результат составил 17,51 м при погрешности в четыре сантиметра. При этом лучший показатель в карьере австралийского спортсмена равнялся 17,09 м.

Известный фотокорреспондент Юрий Рост, в свою очередь, считал, что состязания в тройном прыжке выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев, а результат Уудмяэ якобы натянули судьи.

«Я снимал эти соревнования. И на моем фотоаппарате видно, что Санеев в финальной попытке прыгнул дальше всех — 17 метров 24 сантиметра. Но ещё раньше наши судьи натянули чемпионский результат молодому эстонцу Уудмяэ — 17,35», — отмечал Рост в интервью «Спорт-Экспрессу» в 2014 году.

Две чемпионки в спортивной гимнастике

Много вопросов к судейству возникло и в женском турнире по спортивной гимнастике. Незадолго до начала Олимпиады тяжелейшую травму позвоночника получила абсолютная чемпионка мира Елена Мухина — она навсегда осталась прикованной к инвалидному креслу. Поэтому главной фавориткой считалась трёхкратная чемпионка Монреаля-1976 Надя Команечи из Румынии.

В личном многоборье, впрочем, она поделила второе место с Макси Гнаук из ГДР, пропустив вперёд советскую спортсменку Елену Давыдову. Перед заключительным видом программы — вольными упражнениями — в активе Команечи было лишь одно золото, завоёванное на бревне. Такой результат считался для покорительницы предыдущих Игр явной неудачей.

По одной из версий, на вольных судьи специально подняли оценку румынке, чтобы поддержать делегацию дружественной страны. Сперва наибольшие баллы получила советская гимнастка Нелли Ким, выступившая блестяще. Затем у судейского столика произошла оживлённая дискуссия. После пересчёта у обеих спортсменок получился одинаковый итоговый результат — по 19,875. Такое решение болельщики встретили оглушительным свистом. Как можно судить по видеозаписи, и Команечи, и Ким также остались крайне недовольны вердиктом.

В итоге на высшую ступень пьедестала почёта поднялись сразу две участницы. Серебряной медалью не наградили никого, а Гнаук и ещё одна представительница СССР Наталья Шапошникова поделили третье место.

«Сначала я была на первом месте с отрывом в одну или две десятые. Потом Румыния подала протест — и Наде подняли оценку до моей. Я считаю, что сыграла роль дружба народов: давайте не будем ругаться, лучше поделимся золотом, чтобы не обидеть страну соцблока. Рассмотрение протеста отняло минут пять, всё решили быстро», — рассказывала Ким в интервью Sports.ru.

Стоит отметить, что и для Команечи, и для Ким это олимпийское золото стало последним в карьере.