ОКР организует в соцсетях проект к юбилею Олимпиады-1980

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Олимпийский комитет России (ОКР) организует в социальных сетях специальный digital-проект к юбилею Олимпиады 1980 года в Москве.
ОКР организует в соцсетях проект к юбилею Олимпиады-1980
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОКР, с 19 июля по 3 августа в аккаунтах ОКР будут публиковаться разнообразные фотографии, видеоролики, и трансляции, которые «окунут в атмосферу летней Москвы 1980 года».

Отмечается, что своими воспоминаниями поделятся участники и зрители соревнований.

Олимпиада в Москве прошла с 19 июля по 3 августа 1980 года.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин поздравил спортсменов, тренеров и болельщиков с годовщиной летних Олимпийских игр в Москве.

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