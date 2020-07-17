ОКР организует в соцсетях проект к юбилею Олимпиады-1980

Олимпийский комитет России (ОКР) организует в социальных сетях специальный digital-проект к юбилею Олимпиады 1980 года в Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОКР, с 19 июля по 3 августа в аккаунтах ОКР будут публиковаться разнообразные фотографии, видеоролики, и трансляции, которые «окунут в атмосферу летней Москвы 1980 года».

Отмечается, что своими воспоминаниями поделятся участники и зрители соревнований.

Олимпиада в Москве прошла с 19 июля по 3 августа 1980 года.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин поздравил спортсменов, тренеров и болельщиков с годовщиной летних Олимпийских игр в Москве.