ОКР организует в соцсетях проект к юбилею Олимпиады-1980
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОКР, с 19 июля по 3 августа в аккаунтах ОКР будут публиковаться разнообразные фотографии, видеоролики, и трансляции, которые «окунут в атмосферу летней Москвы 1980 года».
Отмечается, что своими воспоминаниями поделятся участники и зрители соревнований.
Олимпиада в Москве прошла с 19 июля по 3 августа 1980 года.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин поздравил спортсменов, тренеров и болельщиков с годовщиной летних Олимпийских игр в Москве.