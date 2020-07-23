Повар из ГДР, виндсёрферы из Бразилии и хоккеистки из Зимбабве: главные сенсации московской Олимпиады-1980

40 лет назад в Москве проходила летняя Олимпиада. Большинство медалей завоевали спортсмены, от которых заранее ждали успеха. Однако эти соревнования также были полны сюрпризов, и порой золото доставалось тем участникам, чьё имя раньше совсем не было известно. RT рассказывает о главных сенсациях тех Игр.

Бенгт Барон (плавание)

Для 18-летнего шведского пловца Бенгта Барона московская Олимпиада стала первым международным соревнованием в жизни. До неё он даже не входил в число 25 лучших в мире на своей основной дистанции 100 метров на спине. Однако он вышел в полуфинал, показав 11-е время в отборочном раунде.

Свой следующий заплыв Барон также неожиданно выиграл, улучшив личный рекорд до 57,51 секунды. Быстрее него был только ещё один малоизвестный пловец Виктор Кузнецов, чей результат составил 56,75 секунды. С таким временем именно советский спортсмен стал основным претендентом на золото. Однако в финале Барон совершил невозможное — он «срезал» со своего рекорда ещё почти целую секунду и выиграл золото, в то время как Кузнецов немного не дотянул до своего полуфинального результата и довольствовался серебром.

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Карой Варга (стрельба)

Регалии стрелка Кароя Варга перед московской Олимпиадой ограничивались лишь победой на чемпионате Венгрии в 1976 году. В последний момент тренерский штаб решил взять его в СССР, хотя всерьёз на успех 25-летнего спортсмена никто не рассчитывал. Окончательно шансы показать хороший результат должны были исчезнуть, когда Варга за день до открытия Игр сыграл в футбол со сборной по современному пятиборью, и в стыке с двукратным олимпийским чемпионом Ференцом Тёрёком он сломал руку.

Однако Варга всё равно принял участие в соревнованиях по стрельбе из винтовки лёжа. Ему предстояло совершить шесть серий по десять выстрелов, чтобы попытаться набрать максимальные 600 баллов. Во втором раунде он потерял одно очко, но в остальных попытках не знал промахов. Он настойчиво шёл к медали, как вдруг на 57-м выстреле снова попал в «девятку». Закончив последнюю серию, он увидел своё имя на пятой строчке табло и покинул стрельбище.

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Однако товарищ по команде Тибор Гостола догнал Варгу возле автобуса и сообщил ему радостную новость — он стал олимпийским чемпионом. Судьи посчитали, что 57-м выстрелом Варга попал в «десятку», и в итоге он набрал 599 очков. Столько же было только у немецкого стрелка Хельфрида Хайльфорта, но по дополнительным показателям он уступил Варге золото. Для Венгрии это была первая победа в стрельбе за 16 лет.

Герд Вессиг (лёгкая атлетика)

Прыгун в высоту Герд Вессиг приехал в Москву на Олимпийские игры совершенно неизвестным спортсменом. Его биография ограничивалась разве что информацией о том, что ему был всего 21 год, он весил 88 кг (что довольно много для его дисциплины) и был поваром, который неожиданно для всех в июле 1980-го выиграл чемпионат ГДР с результатом 2,30 метра.

Вместе с двумя соотечественниками Вессигу пришлось соревноваться за медаль с поляком Яцеком Вшолой — действующим чемпионом и рекордсменом мира. Все четверо покорили высоту 2,29 метра, но Вессиг сделал это со второй попытки, временно выпав из призовой тройки. Однако планку 2,31 метра уже он один взял с первого раза и стал новым лидером. Высота 2,33 метра вовсе не покорилась никому, кроме Вессига, и он сенсационно стал олимпийским чемпионом.

Однако на этом его история не закончилась. Победитель остался в секторе и решил отобрать у Вшолы не только золото, но и мировой рекорд. Он заказал высоту 2,36 метра и со второй попытки взял её. До Вессига ещё никто из прыгунов в высоту не выигрывал Олимпийские игры с рекордом мира.

Женская сборная Зимбабве (хоккей на траве)

Каждому любителю футбола известна история о сборной Дании на Евро-1992, когда вызванная на замену команда неожиданно одержала победу. Но за 12 лет до этого ещё более впечатляющий путь за золотом проделала женская сборная Зимбабве по хоккею на траве.

На московской Олимпиаде должен был состояться первый в истории женский турнир по этому виду спорта. Для участия в нём были отобраны шесть сборных, но все они, кроме советской команды, отказались от приезда из-за бойкота. Организаторам пришлось срочно искать желающих выступить в Москве, и за 35 дней до начала Игр на приглашение откликнулось Зимбабве. Эта страна стала международно признанной весной 1980 года, и у её спортсменов появился шанс поехать на Олимпиаду.

Команда по хоккею состояла из любителей. Путешествовать в Москву девушкам пришлось на грузовом самолёте, и ни у кого из них не было специальной обуви для игры на искусственной траве. Тем не менее команда Зимбабве потрясла всех на Олимпиаде. В круговом турнире спортсменки из Африки одержали три победы и два раза сыграли вничью, не потерпев ни одного поражения. С перевесом в одно очко они обогнали сборную Чехословакии и выиграли золото. Следующие 24 года никто из Зимбабве больше не выигрывал олимпийских медалей.

Виктор Маркин (лёгкая атлетика)

Виктор Маркин начал заниматься лёгкой атлетикой в непозволительно позднем для спорта возрасте. Он увлёкся бегом лишь за пять лет до московской Олимпиады, когда поступил в институт, а выбрал 400-метровку в качестве своей специализации и вовсе за три года до самих соревнований. Всё это время он оставался малоизвестным спортсменом, который к концу 1979 года входил в дюжину лучших по стране.

Однако в следующем году Маркин стал бурно прогрессировать. За весну 1980 года он улучшил свой личный рекорд почти на две секунды и неожиданно оказался в составе олимпийской сборной. Не ждали его и в финале соревнований, однако он всё равно смог преодолеть все отборочные раунды. В решающем забеге Маркин был незаметен вплоть до выхода на финишную прямую, когда буквально выбежал из-за спин соперников и одержал победу. Он показал время 44,60 секунды — это был новый рекорд Европы. По сей день эти цифры являются высшим достижением в России, а в 1980 году стали лучшим результатом в сезоне, который не перекрыли на других стартах даже бегуны из США.

Интересно, что на следующий день Маркина не включили в состав эстафетной четвёрки. Проводить замены можно было только в случае травмы, так что олимпийский чемпион в личном забеге рисковал остаться без второй медали. Однако перед финалом повреждение получил Виктор Бураков, и Маркин всё-таки вышел на дорожку. Эстафету он принял в метре позади от победителя в барьерном беге Фолькера Бека из Германии. В итоге советский бегун выиграл вторую золотую медаль.

Олимпийский чемпион в беге на 400 метров и в эстафете 4х100 метров Виктор Маркин (первый справа) после победной эстафеты на XXII Олимпийских играх в Москве

РИА Новости

© Андрей Соломонов

Томи Пойколайнен (стрельба из лука)

Финн Томи Пойколайнен ехал в Москву малоизвестным 18-летним стрелком из лука. В первые три дня соревнований в личном первенстве в нём вряд ли можно было угадать будущего чемпиона. Его заработанных очков не хватало даже для того, чтобы попасть в призовую тройку.

Однако в последний день турнира лучников ситуация кардинально изменилась. В Москве пошёл дождь, который не мешал Пойколайнену стрелять так же, как и раньше. А вот соперники, в первую очередь лидер Борис Исаченко из СССР, стали терять очки из-за промахов. В последний момент Пойколайнен вырвался вперёд и выиграл у Исаченко три балла. В будущем финн принимал участие ещё в четырёх Играх и завоевал в 1992 году серебро в командном турнире.

Маркос Соарес и Эдуардо Пенидо (парусный спорт)

Парусный спорт предъявляет особые требования к опыту спортсменов — яхтсмены практически никогда не одерживают побед в молодом возрасте. Однако в Таллине, где проходили олимпийские соревнования, двум бразильцам удалось развеять этот стереотип. 19-летний Маркос Соарес и 20-летний Эдуардо Пенидо одержали победу в классе «470», что стало абсолютной неожиданностью.

До приезда в СССР они не помышляли о победе и вообще вместо гонок на двухместных яхтах предпочитали виндсёрфинг. Однако акватория эстонской столицы оказалась для них счастливой. Соарес и Пенидо в первых четырёх гонках одержали две победы и один раз заняли второе место. Они захватили лидерство и даже после неудачи в предпоследней гонке претендовали на победу.

В финале бразильцам требовалось занять хотя бы пятое место, чтобы гарантировать себе главный приз. Соарес и Пенидо пришли к финишу шестыми, но всё равно стали чемпионами, так как их главные конкуренты из ГДР были в решающей гонке вторыми, уступив две секунды финнам. Ранее их соотечественники тоже выиграли золото в классе «Торнадо», и для Бразилии это были первые золотые медали с 1956 года. Соарес же стал самым молодым олимпийским чемпионом в парусном спорте за последние 20 лет.