Разгром в Баку: тульский «Арсенал» завершил дебютное выступление в Лиге Европы после поражения от «Нефтчи»

Тульский «Арсенал» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы на выезде уступил азербайджанскому «Нефтчи» со счётом 3:0 и вылетел из еврокубков. Туляки стали первой российской командой, которая завершила свои выступления на международной арене в текущем сезоне. При этом «канонирам» ни разу не удалось поразить ворота соперников.

Тяжёлая задача и признание Черевченко

Дебют в еврокубках получился для «Арсенала» крайне неудачным. Туляки дома не только уступили «Нефтчи», но и продемонстрировали крайне невразумительный футбол. По сути, «канониры» не создали у чужих ворот ни единого момента, зато могли пропустить куда больше одного мяча.

Таким образом, в ответной встрече российской команде обязательно требовалась победа. Однако наставник «Арсенала» Игорь Черевченко перед игрой пытался расслабить подопечных и признавался, что в вылете туляков из Лиги Европы трагедии не видит.

«Жизнь продолжается. В футболе всё бывает. Кто-то сильнее, кто-то слабее. А то, что проиграли два матча в родных стенах, конечно, неприятно. Но это надо пережить. Как говорил хороший английский тренер, не буду называть фамилию, если из каждого поражения делать трагедию — меня хватило бы на один год», — приводит слова Черевченко официальный сайт «Арсенала».

Но на деле так рано заканчивать выступление в Лиге Европы «канониры», конечно, не собирались. К тому же российские клубы достаточно давно не вылетали из еврокубков в стартовом для себя квалификационном раунде.

Несмотря на не самую яркую игру в Туле Черевченко состав менять практически не стал. Разве что вместо бывшего абсолютно инертным Александру Тудорие на поле с первых минут вышел Евгений Луценко.

Отсутствие моментов и спокойная игра хозяев

Неудивительно, что туляки, которым требовалось забивать, с первых минут забрали мяч под свой контроль и осадили ворота соперника.

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Однако, как и в первом матче, внутрь чужой штрафной подопечным Черевченко проникать удавалось нечасто. В основном гости довольствовались проходами по флангу и навесами, с которыми достаточно легко справлялись высокие защитники «Нефтчи». Луценко цепляться за мячи в одиночестве было достаточно сложно.

Поэтому, несмотря на весомое преимущество «Арсенала» во владении мячом, опасных моментов у ворот соперника практически не было. Вспоминается разве что неожиданный удар Горана Чаушича из-за пределов штрафной в середине первого тайма. В этом эпизоде снаряд к тому же задел кого-то из оппонентов, но Салахат Агаев не без труда нейтрализовал угрозу.

В остальном «канониры» пытались найти путь к чужим воротам через стандартные положения, как и в первом матче. Но, как и в прошлый четверг, особых дивидендов из этого «Арсеналу» извлечь до поры не удавалось. Футболисты «Нефтчи» и здесь оказывались выше и сильнее.

К слову, сами хозяева с удовольствием согласились на игру вторым номером и периодически отвечали российскому коллективу неприятными контратаками. К счастью, забить азербайджанской команде также не удалось. В противном случае это могло бы ещё больше усложнить жизнь «Арсеналу», который никак не мог отличиться.

Повезло тулякам и в самом начале матча, когда повреждение в столкновении с соперником получил основной левый защитник Виктор Альварес. К счастью, травма испанца оказалась несерьёзной, он смог продолжить игру.

Роковой гол и перекладина Горбатенко

К сожалению, второй тайм начался для «Арсенала» хуже некуда. Не успел главный судья дать свисток о возобновлении игры, как «Нефтчи» неожиданно вышел вперёд. Мамаду Коне совершил отличный отбор в центре поля и тут же переадресовал мяч на Эмина Махмудова, который вырезал великолепную подачу на Рауфа Алиева.

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Нападающий не только обработал заброс партнёра на линии офсайда, но и уверенно реализовал выход один на один. Мяч проскочил точно между ног у Михаила Левашова.

Только после этого футболисты «Арсенала» наконец разозлились и создали реальный момент у ворот соперника. Сергей Ткачёв бил из-за пределов штрафной и мог сравнять счёт, но мяч прошёл выше.

Другой по-настоящему опасный момент создал Игорь Горбатенко приблизительно через 15 минут. С перспективного штрафного полузащитник пробил в перекладину.

К сожалению, в оставшееся время туляки довольствовались перепасовкой на чужой половине поля без малейшего обострения. Команде явно не хватало сил для того, чтобы взвинтить темп. Не помогли и замены от Черевченко: главный тренер бросил в бой Ламека Банду и Тудорие. Оба ничем опасным не запомнились.

А в концовке «Нефтчи» забил ещё дважды. Сначала хозяева заработали пенальти за то, что Игорь Горбатенко рукой прервал полёт мяча после удара соперника, — Дарио да Силва уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Затем вышедший на замену Мамаду Мбодж головой поразил створ после подачи корнера.

Приходится констатировать, что «Нефтчи» в данном противостоянии оказался просто более мотивированным и злым. Мало того, азербайджанский коллектив был лучше готов к нему. Игроки «Арсенала» в обоих матчах действовали будто с гирями на ногах — им банально не хватало сил для того, чтобы увеличить темп.

Таким образом, красно-жёлтые абсолютно заслуженно вылетели из Лиги Европы, а Россия крайне неудачно начала еврокубковый сезон и с ходу лишилась одного представителя в важной борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, которое даёт право заявить три клуба в Лигу чемпионов.