Победа в российском дерби: ЦСКА выиграл у «Химок» и занял второе место в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги

Столичный ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» в матче 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги и досрочно гарантировал себе второй номер посева в плей-офф турнира. Подопечные Димитриса Итудиса проиграли лишь одну встречу на международной арене с середины января и остались одним из главных претендентов на выход в майский «Финал четырёх».

Израильский водораздел ЦСКА

Ещё до начала сезона не возникало сомнений в том, что ЦСКА не столкнётся с серьёзными проблемами на дистанции регулярного чемпионата Евролиги и получит преимущество домашней площадки в четвертьфинале. Кадровые и финансовые возможности армейцев позволяют им найти выход из едва ли не любой кризисной ситуации, будь то череда травм или спад в игре кого-либо из ключевых исполнителей. Всю кампанию дружина Димитриса Итудиса прошла в первой тройке таблицы и ни разу не потерпела два поражения кряду (помимо гранда отечественного баскетбола, это достижение покорилось только турецкому «Фенербахче»), что является определённым стандартом качества. А заодно и подтверждением готовности к самым громким свершениям. В случае москвичей речь идёт о победе в «Финале четырёх» — в этом клубе просто не привыкли ставить иные задачи, кроме итогового триумфа.

Впрочем, на дистанции регулярного чемпионата армейцам всё равно не удалось избежать кризисных моментов. Главным из таковых стало январское поражение от израильского «Маккаби». На своей площадке ЦСКА с разницей в 17 очков уступил амбициозному и качественно укомплектованному, но уступающему ему в классе сопернику. Для москвичей любая неудача в родных стенах сродни катастрофе. Поэтому неудивительно, что в СМИ появилась информация о возможной отставке греческого рулевого команды, если тот не проведёт оперативную работу над ошибками.

Но менеджменту ЦСКА не пришлось идти на жёсткие и радикальные меры посреди сезона. После фиаско в поединке с «Маккаби» столичная дружина выдала семиматчевую победную серию в рамках Евролиги, обыграв не только явных аутсайдеров турнира вроде черногорской «Будучности», но и нескольких признанных грандов: действующего обладателя континентальной короны в лице испанского «Реала», возвращающую себе былое величие после нескольких крайне неудачных лет «Барселону» и традиционно неприятный для армейцев греческий «Олимпиакос» со злым гением россиян Вассилисом Спанулисом в составе. Притормозить этот мощнейший финишный спурт удалось лишь плеймейкеру «Панатинаикоса» Нику Калатесу, реализовавшему сумасшедший по сложности победный бросок за считанные мгновения до финальной сирены — поражение от афинского коллектива стало для парней Итудиса первым (и пока что единственным) на международной арене с 11 января, когда и случился тот самый конфуз во встрече с израильтянами.

Вернуться в борьбу за первый номер посева у ЦСКА, впрочем, не получилось. Почти безукоризненный «Фенербахче» не собирался упускать преимущество в три победы над армейцами и даже недавнее поражение в Москве не пошатнуло лидерских позиций дружины Желько Обрадовича. В первый игровой день 29-го тура турки гарантировали себе место на вершине таблицы регулярного чемпионата Евролиги, отгрузив на выезде 104 очка в кольцо итальянского «Милана» (тоже, между прочим, проводящего неплохой сезон и до сих пор претендующего на путёвку в плей-офф). Поэтому всё, что могли сделать столичные баскетболисты на финише турнирной дистанции, — это забронировать за собой вторую строчку, разобравшись с давно утратившими турнирную мотивацию «Химками» и став недосягаемыми для «Реала». С мадридцами команда Итудиса справилась и дома, и на выезде.

Неудачная кампания «Химок»

Примерно в то же время, когда в столице раздумывали над увольнением Итудиса, правление подмосковного клуба приняло смелое решение и отправило в отставку его соотечественника Георгиоса Барцокаса. У «Химок» были все основания проститься с греческим рулевым — результаты команды в первой половине сезона-2018/19 оставляли желать лучшего. Причём не только на международной арене, но и в Единой лиге ВТБ, где жёлто-синие умудрились дома проиграть скромному «Нижнему Новгороду» со всего лишь тремя легионерами в составе. На первый взгляд, момент для расставания был подобран довольно удачно. У принимавшего команду Римаса Куртинайтиса имелись неплохие шансы спасти кампанию химчан в Евролиге, ведь от заветной восьмой строчки турнирной таблицы они отставали всего на две победы.

Но совершить небольшое баскетбольное чудо главному творцу единственного чемпионства «Химок» в Лиге ВТБ помешали неблагоприятные обстоятельства: прежде всего, проблемы ключевых игроков со здоровьем. Стоило восстановиться после травмы Алексею Шведу, пропустившему ровно половину регулярного чемпионата Евролиги из-за перелома руки, как в лазарет подмосковной команды один за другим отправились сразу несколько легионеров. Самой ощутимой стала потеря универсального форварда Энтони Гилла, третьего бомбардира жёлто-синих по сезону, выбывшего из строя ещё при Барцокасе (американец не играет с 17 января). Уже после прихода Куртинайтиса повреждения получили защитник Тони Крокер и центровой Джордан Мики, которого команде не хватило в исключительно важном домашнем матче с «Миланом». В нём коллектив проиграл с разницей всего лишь в два балла.

.@cskabasket clinches second place in the #EuroLeague Regular Season by dominating the Leningradka Derby against cross-town rival Khimki Moscow Region to win 72-80



Highlights... pic.twitter.com/SUXCSiELah — EuroLeague (@EuroLeague) 29 марта 2019 г.

Впоследствии, химчане так и не выбрались из пике, в которое угодили ещё до рокировки на должности главного тренера. С Куртинайтисом у руля команда проиграла семь из девяти матчей Евролиги, предшествовавших дерби с ЦСКА, и задолго до окончания регулярного чемпионата утратила даже теоретическую возможность пробиться в четвертьфинал. Поэтому матч с армейцами имел для подмосковной команды большое значение разве что с точки зрения психологии. Жёлто-синим наверняка было бы приятно прервать серию из шести поражений именно в противостоянии с земляками, которых они в начале марта обыграли в рамках Лиги ВТБ в матче с овертаймом и снайперским рекордом Шведа. Тогда Алексей записал на свой счёт более половины от общего числа командных очков — 37 из 73.

Сенсации не случилось

Повторить данный трюк в Евролиге у «Химок» не вышло. Второе российское дерби в регулярном чемпионате осталось за баскетболистами из столицы. Финальный счёт 80:72 в пользу ЦСКА может вводить в заблуждение, но на самом деле интриги не было: по ходу третьей четверти армейцы владели более чем комфортным преимуществом в 19 очков и сбавили обороты в концовке, позволив оппоненту сохранить лицо. Предельно широкая ротация Итудиса, который задействовал каждого из 12 заявленных на встречу баскетболистов (ни один из них не провёл на паркете более 24 минут) оказалась слишком серьёзным препятствием для его литовского визави. Как и его предшественник, Куртинайтис полагался на бомбардирский гений Шведа.

Как назло, у Алексея игра не получилась. Несмотря на солидные статистические показатели в 17 очков и семь результативных передач, российский защитник был недостаточно эффективен в нападении (он смазал 10 из 14 своих бросков с игры и реализовал всего два трёхочковых, что стало для него одним из худших показателей за весь сезон Евролиги), чтобы ставить перед обороной ЦСКА действительно неразрешимые задачи. Более того, лидер жёлто-синих записал себе в актив лишь четыре балла после большого перерыва и отметился неспортивным фолом как раз посреди ключевого рывка столичного коллектива в третьей четверти. Да, в итоге Швед всё равно стал самым результативным баскетболистом вечера, но этот факт затерялся на фоне ощутимого преимущества армейцев. Они доминировали при борьбе под щитами, благодаря чему провели 18 атак вторым темпом, а также заработали огромное количество штрафных. За весь матч их набралось 36 против 20 у химчан.

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Французский лидер ЦСКА не превзошёл своего российского оппонента по части продуктивности — из 12 бросков Нандо с игры в цель пришлись только два, да и ассистировал партнёрам он всего четыре раза. По этому показателю он уступил не только Шведу, но и Серхио Родригесу. Впрочем, в отчётной встрече героизма от звёздных защитников армейцев и не требовалось: победу они добыли командными усилиями, а сразу шестеро баскетболистов набрали семь и более очков. В их число вошёл Джоэль Боломбой, уже по ходу сезона удачно вписавшийся в ротацию москвичей. Четыре последних матча своей команды на международной арене натурализованный центровой начинал в стартовой пятёрке, а с «Химками» отыграл более 20 минут — всего лишь во второй раз в европейской части своей карьеры.

Победа над земляками закрепила за ЦСКА второй номер посева в плей-офф, который, по большому счёту, мало чем отличается от первого. И армейцы, и опередивший их «Фенербахче» получат в четвертьфинале преимущество домашней площадки и сопоставимых по уровню противников, а вот кто ими станет, пока что остаётся загадкой. По итогам 29-го тура регулярного чемпионата три путёвки в матчи на вылет остаются вакантными, и претендуют на них сразу шесть коллективов — от испанской «Басконии», чьи позиции в топ-восьмёрке на данный момент выглядят наиболее устойчивыми, до «Олимпиакоса», проваливающего заключительную треть турнирной дистанции (восемь поражений в десяти встречах).

В своей нынешней форме москвичи должны проходить любого из этих оппонентов в серии до трёх побед. Ведь в этом случае вероятность сенсационного исхода значительно ниже, чем в поединке «Финала четырёх», куда дружина Итудиса так стремится попасть.