ЦСКА проиграл «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА потерпел поражение от израильского «Маккаби» в матче 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 93:76 в пользу гостей.

Самым результативными игроками матча стали защитник ЦСКА Нандо де Коло и форвард Уилл Клайберн, набравшие по 16 очков. Ещё 12 очков команде принёс центровой Отелло Хантер.

В составе «Маккаби» 15 очков набрал защитник Йовел Зусман, а форвард Джонни О'Брайант принёс команде ещё 14 очков.

Следующим соперником ЦСКА станет «Бавария». Матч состоится 17 января в Москве.

Ранее сообщалось, что «Химки» проиграли «Анадолу Эфесу» в матче баскетбольной Евролиги.