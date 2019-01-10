«Химки» проиграли «Анадолу Эфесу» в матче баскетбольной Евролиги

Короткая ссылка
Подмосковные «Химки» потерпели поражение от турецкого «Анадолу Эфеса» в матче 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» проиграли «Анадолу Эфесу» в матче баскетбольной Евролиги
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 81:72 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Анадолу Эфеса» Василие Мичич, набравший 16 очков. В составе «Химок» 14 баллов набрал форвард Джордан Микки.

Следующим соперником подмосковной команды станет греческий «Олимпиакос». Матч состоится 17 января в Афинах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА взял верх над «Дарушшафакой» в баскетбольной Евролиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить