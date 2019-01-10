«Химки» проиграли «Анадолу Эфесу» в матче баскетбольной Евролиги
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 81:72 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Анадолу Эфеса» Василие Мичич, набравший 16 очков. В составе «Химок» 14 баллов набрал форвард Джордан Микки.
Следующим соперником подмосковной команды станет греческий «Олимпиакос». Матч состоится 17 января в Афинах.
Ранее сообщалось, что ЦСКА взял верх над «Дарушшафакой» в баскетбольной Евролиге.