Первая победа: сборная России обыграла объединённую команду Кореи на ЧМ по гандболу
- © rushandball.ru
Сборной России предстояло провести второй матч на чемпионате мира по гандболу против, пожалуй, самых необычных участников турнира — объединённой команды Кореи. Первоначально в Германию должны были поехать только южнокорейские спортсмены, ставшие бронзовыми призёрами последнего чемпионата Азии. Но в прошлом году они по совету Международного олимпийского комитета объединили силы с КНДР, и теперь в гандболе появилась новая сборная, выступающая под бело-голубым флагом с изображением Корейского полуострова.
Такой шаг носит скорее символический, чем практический характер. Две Кореи выступают единым фронтом уже во многих видах спорта, и гандбол лишь продолжил эту тенденцию. Но если в настольном теннисе или дзюдо такое объединение имеет смысл со спортивной точки зрения, то в гандболе помощь от Северной Кореи едва ли оказалась полезной. Первый матч корейцев с Германией показал, что представители КНДР не играют большой роли в сборной — четыре игрока суммарно провели на площадке меньше тайма и забросили один мяч.
Против такого необычного соперника россияне должны были выйти и добиваться первой победы на гандбольном мундиале — дебютный матч с Сербией завершился обидной ничьей. Работа над ошибками была выполнена, и в начале встречи подопечные Эдуарда Кокшарова стали показывать надёжную игру в обороне. Уже на пятой минуте Дмитрий Киселёв оставил команду в меньшинстве на две минуты, но за это время в ворота Виктора Киреева влетел всего один мяч.
В атаке же никаких проблем не возникало, хотя в составе команды произошли некоторые изменения. На левом фланге вышел молодой Сергей Марк Косоротов, и именно его бросок вывел сборную России вперёд в дебюте матча. Подопечные Кокшарова быстро прочувствовали темп игры и принялись регулярно убегать в быстрые прорывы. Всего за десять минут их удалось реализовать три раза, причём каждый раз исполнители были разные.
Затем игра несколько успокоилась, и атаки россиян стали более тягучими и выверенными. Вместо Тимура Дибирова главной ударной силой стал Даниил Шишкарёв, чьей помощи так не хватало в игре с сербами. Капитан команды в этот раз был неудержим и забросил шесть мячей в первом тайме при одном промахе.
Корейские гандболисты ничего поделать не могли и лишь наблюдали за тем, как увеличивается их отставание в счёте. К концу первой 30-минутки оно составило семь очков — 20:13 в пользу России. В такой ситуации Кокшаров начал активно проводить ротацию и дал время почти всем игрокам, а на дефицитной позиции правого полусреднего попробовал Александра Шкуринского, который и сам два мяча забросил, и два результативных паса отдал.
Во втором тайме состоялся дебют на чемпионате мира Романа Остащенко и Алексея Фокина, и оба сразу же отметились заброшенными мячами. Даже при игре вторым составом россияне наращивали преимущество в счёте, и на 52-й минуте оно уже составило десять очков. Высока вероятность, что из-за ничьей с Сербией итоговое распределение мест в группе будет зависеть от разницы заброшенных и пропущенных мячей. Поэтому было важно как можно чаще вскрывать оборону корейцев и строго следить за своей.
К сожалению, в концовке встречи россияне столкнулись со своим главным врагом — отсутствием мотивации продолжать матч. Всего за две минуты корейцы смогли забросить три мяча подряд, а реализованный пенальти оставил от преимущества россиян всего лишь «+6». Победе россиян ничто не угрожало, и именно осознание этого факта не позволило вернуть былой перевес. Вернувшиеся на площадку, лидеры команды остановили рывок корейской сборной и установили окончательный счёт — 34:27.
Если бы не последняя десятиминутка, игру российской команды можно было бы назвать близкой к идеальной. Но этот отрезок вновь обнажил проблемы в обороне и зависимость от отдельных исполнителей, хотя наверняка положительно повлияет в будущем на психологическое состояние резервистов. У подопечных Кокшарова теперь есть день отдыха, чтобы подготовиться к матчу со сборной Германии. Именно от этой игры, которая соберёт больше 13 тысяч зрителей, будут зависеть шансы россиян пройти в следующий раунд чемпионата мира.
- Осечка в финале: женская сборная России по гандболу проиграла Франции в матче за золото чемпионата Европы
- С прицелом на Олимпиаду: мужская сборная России по гандболу стартует на ЧМ в Германии и Дании
- Нервная концовка, 11 семиметровых и 12 мячей Дибирова: как Россия сыграла вничью с Сербией на ЧМ по гандболу