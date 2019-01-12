Первая победа: сборная России обыграла объединённую команду Кореи на ЧМ по гандболу

Мужская сборная России по гандболу добилась первой победы на чемпионате мира в Германии и Дании. Подопечные Эдуарда Кокшарова обыграли объединённую команду Кореи со счётом 34:27. Самым результативным игроком среди россиян стал капитан Даниил Шишкарёв, забросивший семь мячей. Следующий матч сборная проведёт против хозяев турнира немцев.

Сборной России предстояло провести второй матч на чемпионате мира по гандболу против, пожалуй, самых необычных участников турнира — объединённой команды Кореи. Первоначально в Германию должны были поехать только южнокорейские спортсмены, ставшие бронзовыми призёрами последнего чемпионата Азии. Но в прошлом году они по совету Международного олимпийского комитета объединили силы с КНДР, и теперь в гандболе появилась новая сборная, выступающая под бело-голубым флагом с изображением Корейского полуострова.

Такой шаг носит скорее символический, чем практический характер. Две Кореи выступают единым фронтом уже во многих видах спорта, и гандбол лишь продолжил эту тенденцию. Но если в настольном теннисе или дзюдо такое объединение имеет смысл со спортивной точки зрения, то в гандболе помощь от Северной Кореи едва ли оказалась полезной. Первый матч корейцев с Германией показал, что представители КНДР не играют большой роли в сборной — четыре игрока суммарно провели на площадке меньше тайма и забросили один мяч.

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Против такого необычного соперника россияне должны были выйти и добиваться первой победы на гандбольном мундиале — дебютный матч с Сербией завершился обидной ничьей. Работа над ошибками была выполнена, и в начале встречи подопечные Эдуарда Кокшарова стали показывать надёжную игру в обороне. Уже на пятой минуте Дмитрий Киселёв оставил команду в меньшинстве на две минуты, но за это время в ворота Виктора Киреева влетел всего один мяч.

В атаке же никаких проблем не возникало, хотя в составе команды произошли некоторые изменения. На левом фланге вышел молодой Сергей Марк Косоротов, и именно его бросок вывел сборную России вперёд в дебюте матча. Подопечные Кокшарова быстро прочувствовали темп игры и принялись регулярно убегать в быстрые прорывы. Всего за десять минут их удалось реализовать три раза, причём каждый раз исполнители были разные.

Затем игра несколько успокоилась, и атаки россиян стали более тягучими и выверенными. Вместо Тимура Дибирова главной ударной силой стал Даниил Шишкарёв, чьей помощи так не хватало в игре с сербами. Капитан команды в этот раз был неудержим и забросил шесть мячей в первом тайме при одном промахе.

Корейские гандболисты ничего поделать не могли и лишь наблюдали за тем, как увеличивается их отставание в счёте. К концу первой 30-минутки оно составило семь очков — 20:13 в пользу России. В такой ситуации Кокшаров начал активно проводить ротацию и дал время почти всем игрокам, а на дефицитной позиции правого полусреднего попробовал Александра Шкуринского, который и сам два мяча забросил, и два результативных паса отдал.

Во втором тайме состоялся дебют на чемпионате мира Романа Остащенко и Алексея Фокина, и оба сразу же отметились заброшенными мячами. Даже при игре вторым составом россияне наращивали преимущество в счёте, и на 52-й минуте оно уже составило десять очков. Высока вероятность, что из-за ничьей с Сербией итоговое распределение мест в группе будет зависеть от разницы заброшенных и пропущенных мячей. Поэтому было важно как можно чаще вскрывать оборону корейцев и строго следить за своей.

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К сожалению, в концовке встречи россияне столкнулись со своим главным врагом — отсутствием мотивации продолжать матч. Всего за две минуты корейцы смогли забросить три мяча подряд, а реализованный пенальти оставил от преимущества россиян всего лишь «+6». Победе россиян ничто не угрожало, и именно осознание этого факта не позволило вернуть былой перевес. Вернувшиеся на площадку, лидеры команды остановили рывок корейской сборной и установили окончательный счёт — 34:27.

Если бы не последняя десятиминутка, игру российской команды можно было бы назвать близкой к идеальной. Но этот отрезок вновь обнажил проблемы в обороне и зависимость от отдельных исполнителей, хотя наверняка положительно повлияет в будущем на психологическое состояние резервистов. У подопечных Кокшарова теперь есть день отдыха, чтобы подготовиться к матчу со сборной Германии. Именно от этой игры, которая соберёт больше 13 тысяч зрителей, будут зависеть шансы россиян пройти в следующий раунд чемпионата мира.