Нервная концовка, 11 семиметровых и 12 мячей Дибирова: как Россия сыграла вничью с Сербией на ЧМ по гандболу

Сборная России не смогла переиграть Сербию в первом матче на чемпионате мира по гандболу в Германии и Дании. Самым результативным в составе отечественной команды стал Тимур Дибиров, забросивший 12 мячей. А в концовке подопечных Эдуарда Кокшарова от поражения спас опытный вратарь Олег Грамс.

Удобное начало

Чемпионат мира по гандболу в Германии и Дании открылся для сборной России матчем с Сербией. Отечественной команде в стартовой игре было необходимо одерживать победу, поскольку подопечные Эдуарда Кокшарова попали в очень непростую группу с действующими чемпионами планеты французами и хозяевами турнира немцами, в которой важно будет каждое набранное очко.

При этом для того, чтобы пробиться во второй групповой этап, сборной России необходимо попасть в первую тройку секстета.

Сербов же изначально причисляли к аутсайдерам турнира. Балканская команда в последние годы не блещет результатами, и большим достижением для неё стал уже сам факт участия в ЧМ — впервые за шесть лет. А на последних двух чемпионатах Европы сербы, например, одержали лишь две победы.

С другой стороны, эта сборная в последнее время пережила смену поколений, а потому могла неприятно удивить россиян.

Впрочем, подопечные Кокшарова и сами приехали в Германию без ряда сильных гандболистов. Сергей Горбок, Константин Игропуло и Сергей Шельменко завершили карьеру, а разыгрывающий Павел Атьман и вратарь Виктор Киреев получили травмы. И если последний подключится к команде чуть позже, то Атьман в заявку на турнир не попал. Но Кокшаров ссылаться на потери не собирался.

«Мы должны выполнить поставленную задачу и пробиться как минимум в олимпийскую квалификацию (попасть в число первых семи команд турнира. — RT). Будет непросто. За последние годы уровень команд сильно подтянулся, и слабых соперников на чемпионате мира нет по определению. Поэтому в каждом матче постараемся показать свою лучшую игру», — отмечал тренер в интервью «Известиям».

Сложный старт и сейвы травмированного вратаря

Несмотря на то, что сборная России считалась фаворитом противостояния, матч начался для подопечных Кокшарова не лучшим образом. Они стремительно пропустили два мяча и долго не могли войти в игру.

Сербы же достаточно быстро действовали в атаке. Особенно выделялся в их составе мощный линейный Мияйло Марсенич, который подбирал огромное количество передач у чужой штрафной и точно бросал практически с любых позиций.

В обороне соперники действовали жёстко и неуступчиво, а в собственной семиметровой зоне предпочитали фолить. В результате уже в первом тайме российские гандболисты заработали девять пенальти, но реализовали лишь шесть из них. В двух случаях Сербию спас 37-летний ветеран Светислав Веркич, а в одном Даниил Шишкарёв отправил мяч выше створа.

Зато по ходу игры вернулся на паркет травмированный вратарь Киреев. Ему наложили несколько швов на ушибленный палец и сильно затейпировали руку. Несмотря на серьёзное повреждение, Виктор действовал смело и в нескольких эпизодах откровенно спас российскую команду.

Большую часть тайма подопечным Кокшарова приходилось отыгрываться. К десятой минуте сербы вовсе повели — 6:3, однако отечественный коллектив сумел собраться и поставить оппонента на место. Понемногу начал брать на себя игру и лидер сборной Тимур Дибиров.

На 15-й минуте России удалось сравнять счёт, а ближе к перерыву — впервые выйти вперёд после очередного точного броска Дмитрия Житникова. Непосредственное участие в камбэке команды принял и травмированный Киреев, совершивший два сейва подряд.

Сборная России была невероятно близка к тому, чтобы уйти на перерыв, лидируя в счёте, но за несколько секунд до конца тайма сербы отыгрались — 16:16.

Сейвы Грамса и характер сборной России

Казалось, второй тайм почувствовавшая свою силу сборная России начнёт активнее, но на деле у подопечных Кокшарова вновь возникли проблемы. У команды по-прежнему совсем не шла игра в обороне, и сербы зачастую буквально разрывали защиту оппонента.

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А роковым для россиян едва не стало удаление Дмитрия Киселёва. Соперник полностью воспользовался наказанием и забросил четыре мяча подряд. 19:23 — преимущество сербов достигло четырёх очков. К тому же не самое очевидное решение принял Кокшаров. В меньшинстве вместо ставки на медленное позиционное нападение специалист отправил вратаря на скамейку запасных, и дважды сборная России пропустила после бросков в пустые ворота в быстрых контратаках.

После такого команда вполне могла рассыпаться, но отечественные гандболисты, как и в первом тайме, сумели собраться и практически нивелировали отрыв соперника благодаря трём результативным атакам подряд. Правда, с позиционным нападением у команды также возникали проблемы, и мячи зачастую забрасывались только благодаря индивидуальному мастерству Дибирова и партнёров.

Однако за 14 минут до конца Шишкарёв всё же восстановил статус-кво на табло. А за семь сборная России благодаря двум сейвам заменившего Киреева опытного Олега Грамса и точному броску 19-летнего Сергея Марка Косоротова вовсе вырвалась вперёд.

К сожалению, продолжения данная ситуация не получила. Напротив, боевитые сербы забросили три мяча подряд и заработали комфортное преимущество в два очка — 29:27. Но россияне сдаваться были не намерены: Дибиров сперва забросил с игры, а затем реализовал пенальти и сравнял счёт — 30:30.

Концовка же вовсе получилась невероятной. Сперва Грамс отразил опаснейший бросок по собственным воротам и предоставил возможность партнёрам вырвать победу, однако Житников нарушил правила в атаке. На этот раз шанс нанести последний и решающий удар получили сербы, но Грамс чудом вытащил тяжёлый стелющийся мяч ногой. Таким образом, игра завершилась вполне закономерной ничьей.