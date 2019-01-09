С прицелом на Олимпиаду: мужская сборная России по гандболу стартует на ЧМ в Германии и Дании

В Германии и Дании стартует чемпионат мира по гандболу среди мужчин. В нём примет участие сборная России, которая сыграет на групповом этапе с немцами, французами, сербами, бразильцами и объединённой командой Кореи. Перед подопечными Эдуарда Кокшарова стоит задача завершить турнир в первой семёрке, чтобы продолжить отбор на Олимпийские игры в Токио.

Формат

10 января в Германии и Дании стартует 26-й мужской чемпионат мира по гандболу — первый турнир такого уровня в олимпийских видах спорта в 2019 году. В нём примут участие 24 команды, в числе которых будет и сборная России, возглавляемая Эдуардом Кокшаровым. Помимо борьбы за медали и чемпионское звание, участники соревнований сразятся за возможность попасть на Игры в Токио.

В нынешнем виде мужской чемпионат мира пройдёт в последний раз. Через два года его ждёт расширение до 32 команд. Участники этого первенства вернутся к формату 2011 года, когда вместо огромной сетки плей-офф, начинающейся с 1/8 финала, будет разыгран второй групповой этап, а матчи на вылет будут состоять только из полуфиналов и финала.

На первом этапе 24 сборные будут поделены на четыре группы по шесть участников. Российская команда попала в серьёзную компанию: подопечные Кокшарова сразятся с действующим чемпионом Францией, хозяином турнира Германией, а также с Сербией, Бразилией и Кореей. Сыграть все пять матчей придётся за семь дней, и по их итогам россияне должны оказаться в первой тройке своей группы, чтобы продолжить борьбу.

Состав

Сборная России подошла к чемпионату мира не в полной боевой готовности. Ещё в декабре стало понятно, что из-за травм команде не помогут проверенные временем ветераны Сергей Горбок, Константин Игропуло и Сергей Шельменко. Не сыграет и перспективный левый полусредний Дмитрий Санталов, хотя на его позиции недостатка игроков нет.

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Последние два месяца испытывает проблемы с ногой и основной разыгрывающий российской сборной Павел Атьман, выступающий в немецкой Бундеслиге за «Ганновер-Бургдорф». Он участвовал в финальном сборе российской команды перед чемпионатом мира и занимался по индивидуальной программе. Однако в двух товарищеских матчах со Швецией, прошедших в январе, Атьман так и не сыграл ни минуты. В состав сборной России из 18 человек, объявленный накануне чемпионата мира, 31-летний игрок не вошёл.

Из-за травм в команде образовались две проблемные позиции. Чистым разыгрывающим остался только Дмитрий Житников, представляющий венгерский «Пик Сегед». Ему на замену придётся переводить кого-то из левых полусредних, так как справа тоже имеется дефицит игроков — номинальным правым полусредним считается только Дмитрий Киселёв из сильного македонского клуба «Вардар».

Сейчас тренерский штаб наигрывает на его позиции одноклубника Даниила Шишкарёва, но ему может не хватить роста для игры в атаке. От того, как возникшую проблему решит тренерский штаб, во многом зависит успешное выступление команды.

Вратарскую группу изменения тоже не обошли стороной в ходе подготовки к турниру. В первом матче со Швецией, проигранном со счётом 19:28, травму руки получил основной голкипер Виктор Киреев. Ему на замену вышел Олег Грамс, отыгравший следующую встречу, завершившуюся вничью. Вратарь французского «Дюнкерка» выступал достаточно надёжно, так что вынужденная рокировка не должна пугать болельщиков. К середине первого группового этапа Киреев должен будет вернуться в строй.

Соперники

Сборная России попала в достаточно тяжёлую группу. В ней чётко выделяются два фаворита и четыре команды, которые могут между собой бороться за последнюю путёвку в следующий раунд.

Россияне начнут чемпионат мира встречей со сборной Сербии. Хотя она является прямой наследницей великой югославской команды, в последнее время балканские спортсмены не радовали своих поклонников. Достаточно сказать, что для них этот чемпионат мира будет первым за шесть лет, а на трёх последних первенствах Европы сербы одержали две победы. Но в команде началась перестройка после смены тренерского штаба, и сейчас Сербия может представлять угрозу.

Второй матч на берлинской «Мерседес-Бенц-Арене» пройдёт против объединённой сборной Кореи, выступающей под флагом с изображением всего Корейского полуострова. Решение о создании единой команды было принято в прошлом году и поддержано Международным олимпийским комитетом.

Основу сборной составят южнокорейские игроки. Компанию им составят четыре гандболиста из КНДР. Из-за этого корейцы получили особое право на расширенную заявку на матчи.

К ключевой игре с Германией должен будет выздороветь Киреев, и его помощь в борьбе с хозяевами турнира будет очень кстати. Немцы успешно выступают на Олимпийских играх и чемпионатах Европы, однако на гандбольном мундиале не побеждали с тех пор, как принимали его в 2007 году. За последние 12 лет Бундестим не выигрывала даже медалей чемпионата мира. Сборная Германии составлена из игроков, выступающих в сильном национальном чемпионате, но некоторые из них должны быть хорошо знакомы россиянам.

Далее подопечных Кокшарова ждёт сборная Бразилии. Проведение Олимпиады придало толчок развитию гандбола в этой стране, и теперь с каждым годом в Европе играет всё больше южноамериканских спортсменов. Когда-нибудь это должно сказаться и на результатах сборной. Бразильцев теперь можно найти и в «Вардаре», и в «Пик Сегеде», и в «Барселоне», и в польской «Висле». Правда, на некоторых позициях страну по-прежнему представляют игроки из национального полупрофессионального чемпионата.

Последним экзаменом для сборной России станет Франция, выигравшая два последних чемпионата мира с одним единственным поражением за четыре года. «Трёхцветным» не поможет Никола Карабатич, который лёг на операцию в разгар сезона. Но и без него французы являются главными фаворитами не только группы A, но и всего турнира наряду со сборной Дании.

Задачи

Выходом во второй групповой раунд сборная России ограничиваться не собирается. Задача-минимум для команды — финишировать на седьмом месте. Такая миссия обусловлена особенностями отбора на летние Олимпийские игры в Токио.

На чемпионате мира в Германии и Дании будет разыграна одна путёвка на главных турнир четырёхлетия. Она достанется чемпиону или финалисту, если победу вдруг одержит команда Японии.

Ещё шесть команд получат приглашения на финальный отборочный турнир, запланированный на весну 2020 года. В их число и постарается войти российская команда. Такие путёвки будут разыграны и на континентальных первенствах, но занять седьмое место на чемпионате мира зачастую проще, чем оказаться в призёрах чемпионата Европы.

Стоит отметить, что если из нынешних команд, которые будут в первой семёрке, кто-то пройдёт квалификацию на Олимпиаду другим способом, то на отборочный турнир поедет восьмая или даже девятая команда гандбольного мундиаля.