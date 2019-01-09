Стал известен состав мужской сборной России по гандболу на ЧМ-2019

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Стал известен состав мужской сборной России по гандболу на чемпионат мира 2019 года.
Стал известен состав мужской сборной России по гандболу на ЧМ-2019
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Официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР) сообщает, что в заявку вошли 18 спортсменов.

На чемпионате мира национальную команду представят Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Виталий Комогоров («Динамо-Бухарест», Румыния), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Александр Деревень («Спартак»), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия), Глеб Калараш («Вардар», Македония), Сергей Горпишин («Эрланген», Германия), Максим Михаилин (СКИФ), Егор Евдокимов («Спартак»), Дмитрий Киселёв («Вардар», Македония), Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалёв («Спартак»), Алексей Фокин («Каустик»).

Чемпионат мира по гандболу пройдёт с 9 по 27 января в Дании и Германии.

Ранее стало известно, что ФГР планирует подать заявку на проведение ЧЕ по гандболу после 2024 года.

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