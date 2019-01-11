Главный тренер сборной России по гандболу рассказал о задачах на ЧМ-2019
- РИА Новости
«Несмотря на кадровые потери, мы должны выполнить поставленную задачу, попасть как минимум в олимпийскую квалификацию», — заявил он.
По его словам, будет непросто, поскольку за последние годы уровень команд сильно подтянулся, слабых соперников на чемпионате нет.
Как отметил Кокшаров, в каждом матче сборная постарается показать свою лучшую игру.
Ранее игрок сборной России по гандболу Дмитрий Киселёв в беседе с телеканалом «360» оценил предстоящий чемпионат мира в Германии и Дании.