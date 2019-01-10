Игрок сборной России по гандболу Киселёв оценил предстоящий чемпионат мира

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Игрок сборной России по гандболу Дмитрий Киселёв в беседе с телеканалом «360» оценил предстоящий чемпионат мира в Германии и Дании.
Игрок сборной России по гандболу Киселёв оценил предстоящий чемпионат мира
  • РИА Новости

«Мы закончили всю подготовку — тактическую и физическую. Никакого мандража нет, всё спокойно», — заявил он.

По его словам, в плане состава немного огорчил Павел Атьман, который не поедет на турнир из-за травмы.

«С одной стороны, мы хотим путёвку на Олимпийские игры, то есть нам нужно попадать в семёрку лучших, и эта задача однозначно есть. Никто не отменял и самые высокие цели — это медали», — отметил Киселёв.

Он добавил, что все проблемные ситуации необходимо решать пошагово, и для начала нужно выйти из группы.

На групповом этапе россияне сыграют с немцами, французами, сербами, бразильцами и объединённой командой Кореи.

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