«Выдвинутое WADA условие будет выполнено»: Колобков о работе экспертной комиссии и дальнейшей судьбе РУСАДА

Специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA), повторно прибывшие в Москву для получения доступа к данным московской лаборатории, должны закончить работу до 14 января. Об этом рассказал министр спорта Павел Колобков. Кроме того, функционер объяснил, почему WADA не стала применять санкции в отношении РУСАДА в конце 2018 года. Также, по его словам, российская сторона сделала всё, чтобы международная организация окончательно закрыла вопрос о статусе национального агентства.

«Все действия координируются»

— Расскажите последние новости, касающиеся восстановления прав РУСАДА.

— Эксперты WADA прилетели в Москву накануне, 9 января, а утром в четверг, 10 января, приступили к своей работе. Создана экспертная группа, состоящая как из российских специалистов, так и из представителей Всемирного антидопингового агентства. В работе также принимают участие сотрудники Следственного комитета и лабораторий. Они занимаются монтажом оборудования и копированием баз данных. Все действия координируются. До начала работы мы обсудили все технические аспекты и организационные детали, которые полностью соответствуют и уголовно-процессуальному кодексу России, и процедурам WADA.

Павел Колобков: «Работа экспертной комиссии займёт несколько дней»

— Сколько времени потребуется экспертам в общей сложности?

— Думаю, работа займёт несколько дней. Специалисты WADA должны успеть в срок до 14 января, когда соберётся Комиссия по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства. Именно такая задача поставлена перед ними. Стоит понимать, что важно не только скопировать, но и произвести верификацию данных, так как их очень много.

— Почему возникли проблемы в конце декабря, когда сотрудники WADA прилетали в Москву?

— Экспертам предоставили всю необходимую информацию, но возник вопрос с оборудованием, с помощью которого необходимо было произвести копирование данных. Оно не сертифицировано в России, и эксперты WADA взяли паузу, чтобы это обсудить. За прошедшее с 23 декабря время мы обсудили все технические детали, согласовали процесс передачи данных и сегодня приступили к работе. Нет никаких сомнений, что процесс пойдёт в правильном направлении.

— Эта ситуация не усугубила положение российской стороны?

— Нет, ведь это обычный рабочий процесс, во время которого потребовалось согласовать технические детали. Задержка произошла не по нашей вине. Проблема решена, и хочется верить, что процесс в ближайшие дни завершится.

«РУСАДА уже восстановлено в полном объёме»

— Стоит полагать, что больше никаких препятствия на пути восстановления РУСАДА в WADA не будет?

— Мы над этим плотно работали последние три месяца, взаимодействуя со всеми заинтересованными сторонами. Условие, которое было выдвинуто исполкомом WADA 20 сентября 2018 года, будет выполнено.

Также по теме «Все технические вопросы урегулированы»: специалисты WADA прибудут в московскую антидопинговую лабораторию 9 января Группа из трёх специалистов WADA прибудет за данными московской антидопинговой лаборатории 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе...

— То есть 14 января будет принято положительное решение?

— Я не могу говорить за Комиссию по соответствию WADA, но мы сделали всё, чтобы эти данные были представлены до нового года, я уверен.

— Как вам удалось убедить WADA дать России ещё один шанс?

— У нас очень плотный контакт с президентом Крэйгом Риди, генеральным директором Оливье Ниггли и другими представителями WADA. Все они прекрасно понимают, что это сложный процесс, который должен соответствовать УК РФ. Как обозначено в решении WADA, должны быть сохранены вещественные доказательства, а сама процедура соответствовать российскому законодательству.

— Восстановление РУСАДА — второй большой шанс для всего российского спорта?

— РУСАДА уже восстановлено в полном объёме и начиная с 20 сентября выполняет все функции любого другого антидопингового агентства. Кроме того, частичное восстановление произошло год назад, когда мы кроме выдачи терапевтических исключений приступили к тестированию.

Что касается реформирования антидопинговой системы, то его мы начали ещё несколько лет назад — увеличено финансирование, в составе учредителей присутствуют только ОКР и ПКР, поменялся состав руководителей, там работают профильные эксперты WADA по соглашению с олимпийским антидопинговым агентством. Кстати, 20 декабря WADA завершила мониторинг работы РУСАДА и признала её положительной и отвечающей всем требованиям.

Сотрудник держит пробирки с пробами в Национальной антидопинговой лаборатории в Москве

© Григорий Сысоев / РИА Новости

— У вас уже есть понимание, какие федерации будут восстановлены в правах в случае положительного решения?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Мы делаем всё для того, чтобы ряд наших федераций, а также паралимпийский комитет России вернули себе свои законные права.