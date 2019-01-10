«Выдвинутое WADA условие будет выполнено»: Колобков о работе экспертной комиссии и дальнейшей судьбе РУСАДА
- Павел Колобков
- © Kremlin Pool/Global Look Press
«Все действия координируются»
— Расскажите последние новости, касающиеся восстановления прав РУСАДА.
— Эксперты WADA прилетели в Москву накануне, 9 января, а утром в четверг, 10 января, приступили к своей работе. Создана экспертная группа, состоящая как из российских специалистов, так и из представителей Всемирного антидопингового агентства. В работе также принимают участие сотрудники Следственного комитета и лабораторий. Они занимаются монтажом оборудования и копированием баз данных. Все действия координируются. До начала работы мы обсудили все технические аспекты и организационные детали, которые полностью соответствуют и уголовно-процессуальному кодексу России, и процедурам WADA.
- Павел Колобков: «Работа экспертной комиссии займёт несколько дней»
— Сколько времени потребуется экспертам в общей сложности?
— Думаю, работа займёт несколько дней. Специалисты WADA должны успеть в срок до 14 января, когда соберётся Комиссия по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства. Именно такая задача поставлена перед ними. Стоит понимать, что важно не только скопировать, но и произвести верификацию данных, так как их очень много.
— Почему возникли проблемы в конце декабря, когда сотрудники WADA прилетали в Москву?
— Экспертам предоставили всю необходимую информацию, но возник вопрос с оборудованием, с помощью которого необходимо было произвести копирование данных. Оно не сертифицировано в России, и эксперты WADA взяли паузу, чтобы это обсудить. За прошедшее с 23 декабря время мы обсудили все технические детали, согласовали процесс передачи данных и сегодня приступили к работе. Нет никаких сомнений, что процесс пойдёт в правильном направлении.
— Эта ситуация не усугубила положение российской стороны?
— Нет, ведь это обычный рабочий процесс, во время которого потребовалось согласовать технические детали. Задержка произошла не по нашей вине. Проблема решена, и хочется верить, что процесс в ближайшие дни завершится.
«РУСАДА уже восстановлено в полном объёме»
— Стоит полагать, что больше никаких препятствия на пути восстановления РУСАДА в WADA не будет?
— Мы над этим плотно работали последние три месяца, взаимодействуя со всеми заинтересованными сторонами. Условие, которое было выдвинуто исполкомом WADA 20 сентября 2018 года, будет выполнено.
— То есть 14 января будет принято положительное решение?
— Я не могу говорить за Комиссию по соответствию WADA, но мы сделали всё, чтобы эти данные были представлены до нового года, я уверен.
— Как вам удалось убедить WADA дать России ещё один шанс?
— У нас очень плотный контакт с президентом Крэйгом Риди, генеральным директором Оливье Ниггли и другими представителями WADA. Все они прекрасно понимают, что это сложный процесс, который должен соответствовать УК РФ. Как обозначено в решении WADA, должны быть сохранены вещественные доказательства, а сама процедура соответствовать российскому законодательству.
— Восстановление РУСАДА — второй большой шанс для всего российского спорта?
— РУСАДА уже восстановлено в полном объёме и начиная с 20 сентября выполняет все функции любого другого антидопингового агентства. Кроме того, частичное восстановление произошло год назад, когда мы кроме выдачи терапевтических исключений приступили к тестированию.
Что касается реформирования антидопинговой системы, то его мы начали ещё несколько лет назад — увеличено финансирование, в составе учредителей присутствуют только ОКР и ПКР, поменялся состав руководителей, там работают профильные эксперты WADA по соглашению с олимпийским антидопинговым агентством. Кстати, 20 декабря WADA завершила мониторинг работы РУСАДА и признала её положительной и отвечающей всем требованиям.
- Сотрудник держит пробирки с пробами в Национальной антидопинговой лаборатории в Москве
- © Григорий Сысоев / РИА Новости
— У вас уже есть понимание, какие федерации будут восстановлены в правах в случае положительного решения?
— Мне сложно ответить на этот вопрос. Мы делаем всё для того, чтобы ряд наших федераций, а также паралимпийский комитет России вернули себе свои законные права.
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