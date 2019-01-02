Трудолюбие, упорство и немного наивности: соответствуют ли спортсмены, рождённые в год Свиньи, астрологическому описанию

Согласно китайскому календарю, символ наступившего 2019 года — жёлтая или земляная свинья. Считается, что люди, рождённые под этим знаком, отличаются упорством и сильным характером, но при этом несколько наивны и доверчивы. К тому же они трудолюбивы и дружелюбны. RT решил проверить, действительно ли это так, на примере историй известных спортсменов, появившихся на свет в год Свиньи.

Упорство Мякяряйнен

Одно из главных качеств людей, рождённых в год Свиньи, — упорство, сочетающееся с природной добротой и дружелюбием. Именно этими чертами обладает биатлонистка Кайса Мякяряйнен — одна из самых титулованных спортсменок современности. Добиться такого результата ей позволили терпение и нежелание сдаваться даже в самые неудачные периоды в карьере. За свою работу финка была вознаграждена сполна: она не раз становилась призёром чемпионатов мира и обладательницей «Большого хрустального глобуса». Всё это обеспечило ей колоссальную популярность, а фан-клубы, основанные по всему миру, насчитывают тысячи участников.

Кроме того, этому знаку свойственны честность и ответственность во всём, что касается профессиональной деятельности. За годы карьеры Мякяряйнен ни разу не была замешана в допинговых или иных скандалах.

Нестандартное мышление Ковальчука

Отличительные черты людей, рождённых в год Свиньи, — нестандартное мышление и быстрота реакции. Российскому нападающему клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илье Ковальчуку удаётся поставить любого соперника в затруднительное положение. При этом спортсмен иногда увлекается атакующими действиями, в результате чего его команда может пропустить необязательную шайбу. Это ещё одна особенность, которая порой усложняет жизнь людям, рождённым в год Свиньи: в честолюбивой погоне за самыми высокими результатами они не обращают внимания на детали. Однако это не помешало хоккеисту стать чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, а также двукратным чемпионом мира.

Вспыльчивость Рибери

Несмотря на природную расчётливость и умение предвидеть последствия своих действий, люди, рождённые в год Свиньи, могут быть достаточно вспыльчивыми, особенно когда речь идёт о любимом занятии или профессиональной деятельности. В большинстве случаев эта особенность позволяет им приблизиться к своей цели, однако бывают исключения.

Так, в 2012 году полузащитник Франк Рибери, известный своей неуступчивостью на поле, повздорил с напарником по мюнхенской «Баварии» Тони Кроосом. Футболисты долго не могли договориться, кто выполнит штрафной в ворота берлинской «Герты», и решили положиться на волю случая. Право исполнить стандарт разыгрывалось по принципу «камень — ножницы — бумага», и победил француз. Однако на этот раз удача от него отвернулась, и удар получился смазанным.

Этот случай наглядно демонстрирует ещё две черты Свиней — позитивный настрой и оптимизм. Известно, что Рибери во многих коллективах прослыл балагуром и любителем розыгрышей. Сам спортсмен неоднократно признавался, насколько важным для него является чувство юмора как на поле, так и вне его.

Лидерские качества Жиркова

Лидерские качества помогают представителям этого знака добиться высоких результатов, особенно когда речь идёт о командной работе. Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков стал одним из самых выдающихся представителей российского футбола, завоевав Кубок УЕФА сезона-2004/05, бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года, а также другие престижные трофеи.

Несмотря на некоторую склонность к самолюбованию, Свиньи отличаются щедростью и готовностью помочь близким. Жирков полностью соответствует этому описанию: он неоднократно принимал участие в благотворительных акциях и сборах средств для тяжелобольных детей и сирот.

Трудолюбие Погребняка

Люди, рождённые в год Свиньи, отличаются повышенной активностью и нежеланием оставаться без дела. Именно эти черты позволили нападающему екатеринбургского «Урала» Павлу Погребняку заслужить уважение не только поклонников разных команд, но и коллег по цеху. За свою карьеру он сменил более десяти клубов, включая немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг», а также санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Честь ему делает и огромное трудолюбие. Об этом говорят многочисленные личные и коллективные награды, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА сезона-2007/08.

Стойкость Франклин

Свиньям характерно и такое качество, как приверженность своим убеждениями, которым они следуют в повседневной жизни и в профессиональной деятельности. При этом порой эти взгляды отличаются от мнения окружающих. Так, пловчиха Мисси Франклин не раз признавалась, что является достаточно консервативным человеком, несмотря на свой юный возраст. Религия помогает ей в самых непростых жизненных ситуациях, в том числе и на соревнованиях.

Как и многие другие представители этого знака, американка лишь выглядит хрупкой и наивной. Благодаря внутреннему стержню и самоконтролю она сумела стать самой титулованной спортсменкой в истории чемпионатов мира по водным видам спорта, а также установила многочисленные рекорды, к которым пока никому не удалось приблизиться.

Тяга к справедливости Миранчуков

Ещё одна характерная черта Свиней — тяга к прекрасному и умение находить занятие по душе. Если это происходит, то они непременно добиваются успеха в выбранной сфере. Именно так братья Алексей и Антон Миранчуки стали одними из самых талантливых молодых футболистов страны, чьим главным достижением на данный момент является титул чемпионов России в составе московского «Локомотива», а также участие в знаковом для национальной команды домашнем мундиале.

При этом люди, рождённые под этим знаком, отличаются повышенной тягой к справедливости, которая порой может проявляться в грубой форме и обижать окружающих. Так, в матче 29-го тура РПЛ в сезоне-2015/16 с санкт-петербургским «Зенитом» Алексей Миранчук был настолько раздосадован несправедливо полученной, по его мнению, жёлтой карточкой, что спровоцировал потасовку. Стычка переросла в конфликт вне поля с нападающим Артёмом Дзюбой. Впрочем, довольно быстро этот конфликт сошёл на нет.