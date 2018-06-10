В Москве открылся фестиваль болельщиков ЧМ-2018

На Воробьёвых горах в Москве прошла официальная церемония открытия фестиваля болельщиков ЧМ по футболу 2018 года. Чемпион мира и Европы Марсель Десайи и лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков продемонстрировали гостям мероприятия кубок мира ФИФА. На время мундиаля фанзона будет располагаться на площади перед главным корпусом МГУ. Площадка рассчитана на 25 тысяч человек. RT вёл прямую трансляцию.